Российский национальный оркестр проводит конкурс юных музыкантов

10 февраля 2021 года стартовал прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе РНО — новом творческом проекте, продолжающем и развивающем серию музыкально-образовательных инициатив коллектива, направленных на выявление и поддержку юных талантов.
Исполнительский конкурс для молодых музыкантов пройдет в период с 10 февраля по 20 июня по следующим специальностям:
- фортепиано;
- струнные инструменты (скрипка, виолончель);
- духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).
Творческие состязания будут проводиться в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского национального оркестра.
Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-балльной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.
Все финалисты в период 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по 60 минут) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.
Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального – тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.
Возраст участников – от 10 до 18 лет.
Прием заявок проводится до 1 марта 2021 года.
Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно здесь: https://rno.ru/contest
Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда Принца Майкла Кентского.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.