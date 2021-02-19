Российский национальный оркестр проводит конкурс юных музыкантов

10 февраля 2021 года стартовал прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе РНО — новом творческом проекте, продолжающем и развивающем серию музыкально-образовательных инициатив коллектива, направленных на выявление и поддержку юных талантов.

Исполнительский конкурс для молодых музыкантов пройдет в период с 10 февраля по 20 июня по следующим специальностям:

фортепиано;

струнные инструменты (скрипка, виолончель);

духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).

Творческие состязания будут проводиться в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского национального оркестра.

Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-балльной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.

Все финалисты в период 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по 60 минут) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.

Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального – тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.

Возраст участников – от 10 до 18 лет.

Прием заявок проводится до 1 марта 2021 года.

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно здесь: https://rno.ru/contest

Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда Принца Майкла Кентского.

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