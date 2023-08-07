Российский национальный оркестр даст серию концертов в «Сириусе»

В «Сириусе» в рамках Большого летнего музыкального фестиваля пройдет серия концертов Российского национального оркестра (РНО). 9, 11, 13 и 14 августа коллектив под управлением дирижеров Ивана Никифорчина, Александра Рудина и Андрея Рубцова представит четыре программы – джазовую, вокально-симфоническую, детскую и камерную. В концертах примут участие трубач Вадим Эйленкриг, сопрано Хибла Герзмава, актриса Екатерина Гусева.

«В текущем сезоне мы сохраняем традиции, заложенные в предыдущем Большом летнем фестивале. Одной из них станут концерты прославленного Российского национального оркестра. В этом году музыканты подарят нам четыре разножанровых вечера. Жители и гости «Сириуса» услышат музыку из кинофильмов, джаз, романсы, оперные и симфонические произведения. Особое внимание на юную аудиторию. Прозвучит авторская версия сказки с оркестром «Аленький цветочек», сюжет которой любим не только детьми, но и взрослыми во всем мире», – сказал Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех».

Один из самых титулованных симфонических коллективов страны – Российский национальный оркестр (РНО) – дебютировал в «Сириусе» в 2022 году в рамках Большого летнего музыкального фестиваля. В текущем сезоне, продолжая традицию, оркестр также представит серию концертов, солистами которых выступят звезды разных музыкальных направлений.

«Появление на музыкальной карте России новых и столь масштабных форумов, как Большой летний музыкальный фестиваль в «Сириусе», можно только приветствовать. И нам чрезвычайно приятно стать его неотъемлемой частью. РНО уже второй раз приезжает в Сириус в формате большой резиденции, которая позволяет оркестру показать себя публике в самых разных амплуа — не только как хранителя «золотого стандарта» традиций русской исполнительской школы, но и в кросс-жанрах, в камерных программах. Партнерами РНО в этом году станут такие замечательные, всемирно известные музыканты, как Вадим Эйленкриг и Хибла Герзмава. С Хиблой Герзмавой мы очень давно знакомы, но много лет не выступали вместе. Для меня будет большой радостью аккомпанировать этой выдающейся певице романсы Чайковского и Письмо Татьяны к Онегину», – отметил художественный руководитель и главный дирижер РНО Александр Рудин.

9 августа откроет резиденцию Российского национального оркестра в «Сириусе» совместный концерт с одним из самых популярных трубачей страны – Вадимом Эйленкригом и его коллективом Eilenkrig Crew. В составе бэнда: Армен Мкртычян (бас гитара), Дмитрий Илугдин (рояль), Александр Родовский, (гитара), Виталий Эпов (барабаны). За дирижерским пультом – Иван Никифорчин.

Музыканты представят джазовую программу «My favorite things», в которую войдут авторские сочинения и джазовые версии известных мелодий в уникальных аранжировках. Будет исполнена одноименная композиция из легендарного мюзикла «Звуки музыки» Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II, Адажио из «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго, композиция Basin street blues Спенсера Уильямса, попурри Glenn Miller Medley в аранжировке Николая Левиновского и др.

11 августа РНО выступит под управлением художественного руководителя Александра Рудина. Коллектив представит «русскую» программу, в которую войдет, в частности, Вторая («Богатырская») симфония Александра Бородина.

Солисткой концерта станет народная артистка России Хибла Герзмава. Обладательница всемирно известного сопрано исполнит шедевры вокальной музыки русских композиторов, среди которых – романсы П. И. Чайковского.

Ведущий концерта – музыковед и музыкальный критик, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев.

13 августа РНО представит программу для юных зрителей и их родителей в жанре «сказки с оркестром» – исполнит сказку Андрея Рубцова «Аленький цветочек», которая входит в репертуар коллектива с 2014 года. Написанная по мотивам знаменитой одноименной сказки Сергея Аксакова, она представляет собой новую интерпретацию любимой истории, оригинальное и целостное сочинение. За дирижерский пульт в этот вечер встанет композитор и автор сказки Андрей Рубцов. Текст прочтет заслуженная артистка России, актриса театра и кино Екатерина Гусева.

Концерты пройдут в Большом зале Парка науки и искусства «Сириус». Начало в 19:30.

14 августа под занавес резиденции в «Сириусе» солисты РНО под управлением дирижера Андрея Рубцова и сопрано Елене Гвритишвили представят сочинения современного итальянского композитора Лучано Берио. В летнем дворике Образовательного центра “Сириус” (Кампус) музыканты исполнят «Folk songs» («Народные песни») для меццо-сопрано и оркестра, и аранжировки песен группы The Beatles. Вечер завершит цикл концертов «Полчаса классики», организованный в рамках Большого летнего музыкального фестиваля “Сириус”.

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