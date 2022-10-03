Российский триллер «Я иду играть» попал в программу кинофестиваля в Остине

Фильм производства студии «Базелевс» и онлайн-кинотеатра KION рассказывает об опасных играх подростков в Интернете.

Остросюжетный триллер «Я иду играть» молодого режиссёра Анны Зайцевой продолжает успешное фестивальное турне. После международной премьеры на главном мировом смотре хорроров и триллеров — фестивале Fantasia в Монреале (Канада), где он получил восторженные отзывы зарубежных критиков, и российской премьеры на Московском международном кинофестивале, фильм производства студии «Базелевс» и онлайн-кинотеатра KION попал в программу кинофестиваля в Остине.

Вместе с полнометражным дебютом Зайцевой в этом году в столице Техаса также покажут драму «Кит» Даррена Аронофски, фильм «Сэм и Кейт» с голливудскими легендами Дастином Хоффманом и Сисси Спейсек и др. Фестиваль в Остине пройдет с 27 октября по 3 ноября.

«Я иду играть» рассказывает о серии загадочных инцидентов с подростками в провинциальном городе. Пытаясь разобраться в причинах исчезновения своей младшей сестры, старшеклассница Дана начинает собственное расследование. В соцсетях сестры она обнаруживает странную группу, состоящие в которой подростки участвуют в загадочной игре. Чтобы найти виновных, Дана вступает в игру и начинает получать от таинственного куратора задания, не выполнив которые, она рискует потерять друзей, родных и собственную жизнь.

Сценарий триллера «Я иду играть» стал победителем конкурса проектов в формате скринлайф студии «Базелевс»: действие фильма целиком разворачивается на экране компьютера главной героини. Продюсерами фильма выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин.

«Я иду играть» – режиссёрский дебют Анны Зайцевой в полном метре. Её первая работа «Сама дура!» о взаимоотношениях девочки-подростка и её сестры с инвалидностью набрала более 35 млн просмотров на YouTube и стала самой популярной короткометражкой в российском сегменте интернета. Она легла в основу одноимённого сериала, снятого при поддержке Института развития Интернета (ИРИ). Зайцева также режиссёр сериала «Герой по вызову» с Кристиной Асмус в главной роли.

«Я иду играть» планируется к выходу в российский кинотеатральный прокат, после чего в формате сериала он эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

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