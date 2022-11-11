Российское документальное кино набирает обороты на международном рынке

Фильмы по эко-тематике ждут в Южной Корее и на Тайване, картины про танцевальную культуру – в Испании.

Российские производители кино, сериалов и анимации подвели итоги участия в одном из крупнейших азиатских рынков контента TIFFCOM Online 2022, который прошел в конце октября в рамках 35-го Международного кинофестиваля в Токио. Российская киноиндустрия впервые принимала участие в японском рынке под единым брендом Russian Content Worldwide. Кинорынок, собравший почти 2 тысячи участников из 58 стран, подтвердил интерес международных закупщиков к российскому документальному контенту разных жанров: так, фильмом SOLO про танцевальную культуру в России заинтересовались испанские дистрибьюторы, а картины «Невидимая надежда» об экологической угрозе загрязнения пластиком и «Артика. Рискованная экспедиция» о проблеме глобального потепления и стремительном таянии льдов в Арктике рассматривают к покупке представители Южной Кореи и Тайваня. Кроме того, особый интерес зарубежных закупщиков контента вызвали семейные приключенческие фильмы («Чук и Гек. Большое приключение», «Красная шапочка»), костюмные исторические драмы («Елизавета», «Кровавая барыня»), комедийные сериалы («Ева, рожай!», «Ивановы-Ивановы») и многие другие проекты.

Участие российской индустрии в TIFFCOM 2022 было организовано РОСКИНО. Двадцать девять российских компаний представили онлайн более 100 проектов.

«Это уже третий рынок контента в этом году в Азии после Вьетнама и Южной Кореи, в котором российская индустрия принимает участие под брендом Russian Content Worldwide. Приятно отметить, что на азиатских рынках к нам проявляют интерес и европейские дистрибьюторы, хотя, в целом, конечно, основная работа на этих площадках ведется с закупщиками контента из азиатских стран. На прошедшем TIFFCOM российские компании отметили интерес к самым разным жанрам контента, ведутся финальные переговоры по целому ряду проектов – это и остросюжетные драмы, и исторические сериалы, и семейные фильмы, и документальные картины разных жанров – от экологии и научных исследований до фильмов о дикой природе. До конца года российская индустрия будет представлена еще на двух крупных рынках контента – в Южной Азии и регионе MENA», – рассказывает генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

«Один Медиа», один из крупнейших производителей документального контента, в настоящее время обсуждает условия продажи пакета документальных фильмов, посвященных защите окружающей среды («Невидимая надежда», «Арктика. Рискованная экспедиция», «Страна медведей» и документальный цикл «Армагеддон») на территорию Тайваня. Также практически завершены переговоры о продаже ряда фильмов в Южную Корею («Охотники за глубиной», «Невидимая надежда», и др.). Кроме того, тайваньский телеканал Cai Chang выразил желание продолжить сотрудничество по проекту «Военная приемка»: обсуждается покупка новых сезонов, а также пакет военной документалистики. Как отметили в компании, наибольшей популярностью у пользовались проекты: «Невидимая надежда», «Охотники за глубиной» и «Военная приемка». В компании ожидают, что в ближайший месяц будут заключены сделки.

Компания Russian World Vision вела активные переговоры с представителями Испании. Один из дистрибьюторов заинтересовался документальным фильмом SOLO – это проект-кинопутешествие в мир новой для России пластической культуры, герои которого– талантливые и амбициозные исполнители шести разных танцевальных стилей от балета до хип-хопа, живущие единственной мечтой – завоевать сцену. Также испанские дистрибьюторы проявили интерес к спортивной комедии «Нефутбол», романтической комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», хоррору «Атакан. Кровавая легенда» и другим. Байеров из Малайзии, Сингапура и Индии привлекла спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин», хоррор «Атакан. Кровавая легенда», анимационный фильм «Огонек-Огниво». В настоящее время компания ведет по этим проектам переговоры.

В компании START отметили, что комедия «Ева, рожай!» – история об эксцентричной преподавательнице танцев, которая решила срочно найти идеального мужчину и стать мамой – привлекла наибольшее внимание байеров: универсальность истории оценили закупщики из Южной Кореи, США, Бразилии и Индонезии. Также интерес со стороны Южной Кореи вызвали новинки из линейки оригинальных проектов компании – второй сезон нашумевшей драмы о суррогатном материнстве «Контейнер» и фантастическая комедия «Два холма», в настоящее время ведутся переговоры о потенциальных сделках. Также на рынке TIFFCOM онлайн-кинотеатр START представлял подростковую драму «Алиса не может ждать».

Компания All Media (a START company) в данный момент ведет переговоры по семейному фэнтези «Красная шапочка» и другим проектам из каталога компании. Представители All Media отметили, что закупщиков больше всего заинтересовали семейные фильмы, боевики и хорроры. В рамках рынка были проведены встречи с закупщиками из Китая, Индии, Малайзии, Японии.

Компания «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» в части сериалов отметила повышенный интерес к комедии «Ивановы-Ивановы», а также другим проектам из своего каталога («Кухня.Война за отель» и другие). Что касается полнометражных фильмов, живой интерес закупщиков контента вызвали семейный приключенческий фильм «Чук и Гек. Большое приключение» и фантастический триллер «Обратимая реальность». Компания провела встречи с представителями Китая, Индонезии, Кореи и Индии.

Официальный дистрибьютор ВГТРК, компания «Совтелеэкспорт» в настоящее время ведет переговоры с VOD-платформами из Японии и Южной Кореи по продаже прав на костюмные драмы «Елизавета» и «Кровавая барыня». Эти, а также другие исторические сериалы («Екатерина», «София»), вызвали наибольший интерес у байеров. Компания провела встречи с представителями киноиндустрии Испании, Бразилии, Индии, Китая и других стран. На онлайн-стенде ВГТРК в рамках рынка были представлены приключенческая драма «Елизавета», сериал «Стенограмма судьбы», художественный фильм «Земля Эльзы», документальные фильмы «Человек неунывающий» и «Ямал. Заповедная зона».

Продюсерская компания «Среда» отметила интерес компаний из Японии, Кореи, Малайзии, Китая и Вьетнама к своему новому хиту – криминальному триллеру «Химера», показывающему три мира, столкнувшихся в борьбе за власть на чёрном рынке, уносящем жизни миллионов и приносящем миллиарды. Также международные закупщики контента высоко оценили психологическую драму «Триггер» о психологе – стороннике методов шоковой терапии.

Телекомпания НТВ на виртуальном стенде представила пять проектов, в числе которых остросюжетная драма «Акула» о полицейском, которому предстоит пройти долгий путь, чтобы исправить ошибки прошлого и спасти семью: проект был представлен закупщикам на скрининге.

Производители анимационного контента также рассказали о традиционно высоком интересе азиатских компаний к своим проектам. Так, «Союзмультфильм» провел встречи с представителями Сингапура, Малайзии, Китая, в том числе, Гонконга, Индонезии. Особой популярностью пользовались развивающий мультсериал для самых маленьких «Монсики» и захватывающий детский детектив «Тайны Медовой Долины».

Кинокомпания СТВ провела ряд переговоров с закупщиками на территории материкового Китая, Сингапура, Кореи, Монголии, Малайзии и Вьетнама, Гонконга и Макао, представив свои проекты «Барбоскины» и «Лунтик и его друзья», а также другие анимационные и художественные фильмы. В компании уверены, что диалог с новыми компаниями будет продолжен.

Также свои проекты на рынке TIFFCOM под брендом Russian Content Worldwide представили «Централ Партнершип», «Марс Медиа Энтертейнмент», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), «Плюс Студия», ГК «РИКИ», анимационная студия Platoshka, «Место силы», «Амекс Медиа», «Красный квадрат», кинокомпания «Ирида», «Виш Медиа», Red Carpet Studio, анимационная студия «Воронеж», Медиахолдинг «Цифровое Телевидение, «ПРАД-медиа», «Пиманов и Партнеры», «Бабблгам Продакшн», KION, «Параноид Анимейшн Студио».

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