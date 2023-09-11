Российское искусство в Италии

По 26 декабря 2023 г. в Италии проходит традиционный проект Центра кинофестивалей и международных программ «Культурная миссия в Италии».

Проект реализуется с 2004 г. при поддержке Министерства культуры РФ и в следующем году отметит свое двадцатилетие. За эти годы многонациональное российское искусство было широко представлено более чем в 10 регионах Италии. Состоялось более 600 знаковых культурных событий, в которых участвовали более 50 000 артистов из разных регионов России.

В 2023 г. программа проекта «Культурная миссия в Италии» будет реализована в IV этапа:

I этап «Русская осень в Италии» проводится по 16 сентября на севере Италии (Милан, Кодроипо, Гарньяно, Тосколано-Мадерно). В программе: выступления артистов Государственного ансамбля танца «Марий Эл» (Республика Марий Эл); концерты классической музыки; выставка Анны Нежной (сценографа, графика и художника по костюмам) из коллекции «Итальянская рапсодия Шаляпина и Рахманинова». Все эти мероприятия приурочены к юбилейному году со дня рождения великих русских музыкантов.

С 18 по 22 сентября в Неаполе состоится II этап Фестиваль российской культуры «Россия — Неаполь. Вулкан искусств». В программе: выступление солистов Московского музыкального театра «Геликон-опера» и итальянских исполнителей, посвященные 150-летию Ф.И. Шаляпина и 150-летию С.В. Рахманинова; вручение Знака «Солнце Неаполя» за вклад в мировое искусство Дмитрию Бертману, художественному руководителю Московского музыкального театра «Геликон-опера». Также в рамках фестиваля пройдут выступления Ансамбля хакасского танца «Кӱн Сузы» (Республика Хакасия). Гостем проекта станет народный артист РФ, лауреат Государственных премий России, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» К.Г. Шахназаров, который представит свой новый фильм «Хитровка. Знак четырех» и фильм «Мы из джаза», 40-летие создания которого отмечается в этом году.

III этап Фестиваль «Маяк искусств» пройдет в Сан Ремо и Генуе с 14 по 18 октября. В программе: выступления солистов ведущих театров России, концерты инструментального дуэта из г. Тула и выставка «Пути авангарда: Восток-Запад» из собрания Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты» и Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода.

С 16 по 21 декабря будет реализован заключительный IV этап Фестиваль «Зимний сад искусств» в Риме и Бари. Он приурочен к празднованию Дня Святителя Николая по православному календарю. В программе: выступления православного хора из г. Дмитров и солистов в Базилике Святителя Николая и Свято-Николаевском Баргадском подворье Московского Патриархата в г. Бари, выставка «Возвращённые святыни» исторических богослужебных облачений и предметов из фонда Храма Христа Спасителя.

Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ:

— Сохранение и развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, поддержка соотечественников, проживающих в Италии, являются приоритетными целями нашего традиционного ежегодного проекта. Уверена, что проект «Культурная миссия в Италии» послужит достойным поводом для продолжения диалога между Россией и Италией и налаживания двухсторонних отношений, которые соединяют наши страны на протяжении многих веков.

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