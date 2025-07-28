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Российское кино возвращается на Кубу!

editor
By editor
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В Гаване состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) и Посольства Российской Федерации в Республике Куба.

В кинотеатре Acapulco кубинские зрители увидят семейную комедию «Обе две» (реж. Владимир Котт) и полнометражный анимационный фильм о милом пушистом пришельце «Лунтик. Возвращение домой». В кинозале Посольства РФ в Республике Куба будут представлены: исторический экшен о русском Средневековье «Злой город» (реж. Константин Буслов), атмосферный хоррор в пейзажах зимней Хакасии «Шаман» (реж. Михаил Мерзликин), семейное фэнтези «Огниво» (реж. Александр Войтинский), а также документальная военная драма «Июньская полынь» (реж. Юлия Бочарова) в честь 80-летия Великой Победы.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «​​​​​​​Российско-кубинское сотрудничество в сфере кинематографии активно развивается. За последние полтора года мы провели Фестиваль российского кино на Кубе, ответный фестиваль кубинского кино в России. Также кубинская делегация приняла участие в мероприятиях презентации Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Кроме того, в совместном производстве сейчас находятся несколько российско-кубинских проектов.Июль на Кубе – это карнавальное время; культурная афиша насыщена мероприятиями, и Фестиваль российского кино добавит ярких красок во всеобщее ощущение праздника, давая возможность кубинским зрителям и нашим соотечественникам на Кубе открыть для себя новые интересные фильмы».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что полные залы на Фестивале кубинского кино в России в мае этого года, а также теплые отзывы кубинской аудитории о прошлогоднем Фестивале российского кино на Кубе, подтвердили, что важно и нужно продолжать развивать сотрудничество с Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК) и поддерживать обмен культурой и опытом. В этом была солидарна и вице-президент ИКАИК Янин Мартинес, ранее посетившая показы кубинского кино в Москве в этом году.

Подробнее о программе

Комедия «Обе две» (2024 г., реж. Владимир Котт) – это история о дерзкой 14-летней Глаше и ее тете, романтичной Ане; история, которая оказывается намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. По воле обстоятельств двум совершенно разным девушкам приходится отправиться в совместное путешествие. Добрая семейная комедия рассказывает о том, как разным поколениям находить общий язык, несмотря на все разногласия, и будет интересна широкой кубинской аудитории.

Полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» (2024 г., реж. Константин Бронзит) рассказывает о том, как Лунтик, маленький пушистый пришелец, родившийся на Луне и упавший на Землю, отправляется искать свою маму. В этом полном приключений путешествии ему помогают верные друзья. В 2025 году фильм завоевал престижную российскую кинопремию «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм», а в 2024-ом – стал самым кассовым российским мультфильмом в кинопрокате.

Исторический экшен о русском Средневековье «Злой город» (2024 г., реж. Константин Буслов). Картина переносит зрителей в 1238 год. Сюжет повествует о том, как многочисленному войску Золотой Орды мужественно противостояли жители маленького русского города Козельска. После этой битвы хан Батый повелел именовать Козельск «злым городом». Режиссёр картины Константин Буслов, известный работами в историческом и военном жанрах, постарался сделать драму максимально реалистичной: для съемок был построен полномасштабный город.

Документальная военная драма «Июньская полынь» (2024 г, реж. Юлия Бочарова). Центральной сюжетной нитью фильма является история Виктора Гладышева, который в 8-летнем возрасте попал в немецкий плен. В фильме он выступает одним из рассказчиков и вместе с Натальей Сухининой, ранее описавшей историю Виктора Гладышева в повести «Прощание славянки», они рассказывают о событиях тех страшных лет 8-летней девочке Варе, которая впервые узнает о том, что такое война на самом деле.

Семейное фэнтези «Огниво» (2024 г., реж. Александр Войтинский). Новое прочтение известной сказки Андерсена как по волшебству превратилось в яркий семейный фильм. Прохиндей Иван легко готов пойти на разного рода хитрость, чтобы набить свой карман. Но однажды ему в руки попадает волшебное огниво, внутри которого злой колдун Берендей держит в плену юную царевну Дашу. Решив развеять чары, Ваня отправляется в опасное путешествие. Картина была номинирована на премию «Ника» за лучшие костюмы.

Атмосферный хоррор в пейзажах зимней Хакасии «Шаман» (2024 г., реж. Михаил Мерзликин). Сюжет повествует о старике-шамане, живущем в глубине Сибири. Он давно устал от своего дара. Но ещё сильнее он устал от людей, которые приходят к нему ради исполнения их желаний, порой глупых, корыстных и мещанских. Глубокая социальная история о цене человеческих желаний получила награду на XVIII Чебоксарском международном кинофестивале в номинации «Актёрский ансамбль».

Развитие совместного кинопроизводства

Сегодня кинематографическое сотрудничество России и Кубы развивается не только в плане перекрестных кинопоказов. Есть и новые совместные проекты. Так, к примеру в июне этого года в Москве завершились съемки совместного проекта российского «Мосфильма» и Кубинского института кинематографического искусства и кинопромышленности – фильма «Теофило», посвященного знаменитому кубинскому боксёру Теофило Стивенсону, завоевавшему три олимпийских золотых медали, включая золото московской Олимпиады 1980 года. Часть съемок проходила и на Кубе этой весной. Режиссёр и автор сценария картины – кубинский кинематографист Алехандро Хиль Альварес.

Кроме того, готовится к выходу еще одна российско-кубинская работа, боевик «Гуантанамера» режиссера Сергея Мокрицкого. Реализуется и кинопроект о совместном полёте в космос советского космонавта Юрия Романенко и его кубинского коллеги Арнальдо Тамайо Мендеса.

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