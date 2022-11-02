Российское общество «Знание» объявляет шорт-лист номинантов просветительской Премии «Знание» — 2022

В шорт-лист Премии «Знание» — 2022 вошли 68 просветителей и проектов из 18 регионов России, а также 8 компаний. Все 76 участников, претендующих на звание лауреата, преодолели многоступенчатый отбор из более чем 6300 заявок в 11 номинациях. Их просветительская деятельность оценивалась Экспертным советом, в который вошли ведущие представители бизнеса, науки, искусства и других сфер.

«В шорт-листе Премии «Знание» представлены самые масштабные и социально значимые просветительские инициативы, которые отражают актуальные тенденции современности. Это проекты, направленные на распространение знаний о перспективах и возможностях нашей страны в новых условиях, например, о потенциале промышленной отрасли и внутреннего туризма, о новых нишах для развития бизнеса, о достижениях отечественной науки и техники. Они помогают не только воспитывать в аудитории чувство национальной гордости, но и привлекать кадры в востребованные, развивающиеся сферы российской экономики. Важно, что деятельность многих номинантов-просветителей направлена на то, чтобы сплотить общество, призвать россиян к единству и взаимопомощи, развеять мифы о прошлом и настоящем нашей страны, донести до аудитории актуальную и достоверную информацию», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Полученные заявки рассматривались Экспертным советом Премии, к которому присоединились порядка 100 авторитетных экспертов, среди которых: ректоры и проректоры вузов, руководители молодежных организаций, работники сферы культуры и искусства, представители ведущих корпораций, государственные, научные и общественные деятели. Оценки проектам и просветителям поставили Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, Председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко и другие.

Всего в этом году на звание «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики. Заявки охватывали различные сферы: от экологии до образования, от спорта до музыки и культуры в целом, от религии до политики. В числе номинантов Премии этого года люди самых разных профессий и возрастов, среди которых есть учителя, директора образовательных учреждений, библиотекари, воспитатели, врачи, нейропсихологи, журналисты, искусствоведы, pr-специалисты, писатели, режиссеры, ученые, хореографы, фотографы, финансисты, экскурсоводы и многие другие.

Наибольшее количество номинантов, вошедших в шорт-лист Премии «Знание» – 2022, представляют Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург. Просветительские инициативы из этих субъектов наиболее ярко отражают запросы общества на дальнейшее развитие страны. В Москве больше всего инициатив отмечено в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и Бизнес»». В шорт-лист вошли проекты, направленные не только на повышение финансовой грамотности среди молодежи, но и на развитие молодежного предпринимательства, популяризацию науки и просвещения в социально-экономических областях знания, импортозамещение. В Санкт-Петербурге же более ярко прослеживается тренд на сохранение исторической памяти и создание новых перспектив и возможностей развития общества. Основная часть инициатив из этого города представлена в номинациях «За вклад в просвещение в сфере «История»» и «За вклад в просвещение в сфере «Новые горизонты»». С шорт-листом номинантов просветительской Премии «Знание» – 2022 можно ознакомиться на сайте проекта.

В ноябре номинанты, вошедшие в шорт-лист, проведут очную защиту своих инициатив перед членами Почетного жюри, куда приглашены выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства. Кроме того, в рамках народного онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Премии с 10 ноября по 5 декабря, россияне смогут выбрать лучшего просветителя и просветительский проект года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». Лауреатами Премии – всего их будет 22 – станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей. Торжественная церемония вручения Премии «Знание» состоится 13 декабря в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

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