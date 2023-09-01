Российское общество «Знание» представляет премьеру документального фильма «Глядя в себя»

5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера документального фильма «Глядя в себя». Его создатели — молодой российский режиссер Анна Веселова, продюсер — Вячеслав Попов, оператор — Данис Шарипов. Сценарий фильма, разрушающего стереотипы о людях с ограничениями зрения, в 2022 году вошел в число победителей конкурса в рамках всероссийского просветительского проекта Знание.Кино Российского общества «Знание». В дальнейшем картина была создана благодаря поддержке трека Знание.Кино и Института развития интернета.

В основе сюжета документальной кинокартины «Глядя в себя» история трех незрячих людей, для которых потеря зрения открыла новые возможности. Герои фильма создают коллекцию уникальных ароматов-состояний: «уверенность», «влюбленность», «нежность» и на пути к достижению своих целей, в поисках идеальных формул парфюма оказываются в интересных пространствах — музее минералов, гончарной мастерской, технопарке, музыкальном клубе и многих других.

«Незрячим не нравится жалость по отношению к себе, не нравится сверхопека. И да, они не любят фильмы, в которых их показывают как немощных и бессильных. Наш проект совершенно другой. Мы хотим рассказать эту историю, чтобы люди стали больше понимать незрячих, перестали их бояться и поменяли свое отношение, как это сделали мы. С каждым из них мы проживем маленькую жизнь, окунемся в мир парфюмерии и покажем, что, если прилагать усилия, любые мечты сбываются, и никакие ограничения не могут этому помешать», — рассказал продюсер проекта, основатель кинокомпании Trigger Film Вячеслав Попов.

Гостей события ждет также премьера ароматов, созданных героями фильма при поддержке первого российского проекта нишевой парфюмерии Pure Sense. В основе концепции бренда — сотрудничество с незрячими парфюмерами, которые выступают авторами ароматов.

«Наш бренд родился в результате интеграции многолетней любви к парфюмерному искусству и веры в безграничный человеческий потенциал. Ароматы Pure Sense созданы талантливыми незрячими парфюмерами, которые не видят мир, но тонко чувствуют его. И этот фильм рассказывает об их уникальной работе и настоящем чуде, которое они создают в своих поисках идеальных ароматов. Мы надеемся, что наш проект вдохновит людей ценить этот труд и раскрывать свой собственный безграничный потенциал возможностей», — отметила основательница Pure Sense Катя Зинченко.

Премьерный показ картины «Глядя в себя» станет одним из событий, предваряющих большой кинофестиваль документальных фильмов Знание.Кино. Он пройдет в рамках одноименного просветительского трека Общества «Знание» и будет посвящен деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Генеральный партнер проекта — Институт развития интернета.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.