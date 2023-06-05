Российское общество «Знание» продлевает прием заявок на просветительскую награду Знание.Премия

Российское общество «Знание» продлило прием заявок на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2023 на три недели. Номинировать себя, другого человека, проект или компанию можно до 26 июня на сайте premiya.znanierussia.ru. В этом году интерес к премии значительно возрос: на нее уже подано более 8 тысяч заявок со всей страны. Благодаря появлению новых номинаций на награду могут претендовать просветители из самых разных сфер. Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри премии на очном заседании в октябре.

Сбор заявок на участие в Знание.Премия — 2023 проходит с 10 апреля по 26 июня. В этом году аудитория расширилась, потому что награда теперь вручается в 17 номинациях — их стало на 4 больше, чем в прошлом году. Среди них — «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"» и «За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"». Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес"» была расширена и теперь также включает в себя сферу права. Кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация — «Наставник года». С полным списком можно ознакомиться на сайте премии.

«Мы в очередной раз отмечаем активность россиян, и в этом году получили уже более 8 тысяч заявок из всех 89 регионов страны — цифра уже превысила показатели прошлого сезона. Важно, что из них более тысячи — это наставники, выдвинутые в новой, особой номинации в рамках Года педагога и наставника. Это люди, которые благодаря своей экспертизе и опыту помогают другим, особенно молодежи, добиваться профессиональных успехов. Задача награды Знание.Премия — рассказать о заслугах этих удивительных людей, наставников и просветителей», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По количеству уже поданных заявок традиционными лидерами являются номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"» и «За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"». Среди новых наиболее востребованной стала номинация «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"». Другая популярная номинация — За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"», которая присуждается за деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания.

На данный момент самыми активными регионами по количеству поданных заявок являются: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область, Самарская область, Краснодарский край, Пермский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Тюменская область.

Всего в 2023 году соискатели могут подать заявку в 14 номинациях — в них голосованием Почетного жюри будут определены лучшие просветители и просветительские проекты, а также лучшая просветительская компания.

Победители еще в двух номинациях — «За общий вклад в просвещение» и «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — будут выбраны среди всех номинантов шорт-листа голосованием Почетного жюри и интернет-пользователей, соответственно.

Лауреаты номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"», которая была учреждена в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», будут определены симпатиями подрастающего поколения.

Очное заседание Почетного жюри состоится в октябре в Москве. Всего в этом году будут определены 27 лауреатов Знание.Премия. Торжественная церемония вручения награды пройдет в ноябре в Москве.

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