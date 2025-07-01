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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUРоссия – крепкая семья: проект «КОД РОССИЯ» радует семейным контентом

Россия – крепкая семья: проект «КОД РОССИЯ» радует семейным контентом

editor
By editor
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семья
© Проект «КОД РОССИЯ»

Визуальное прочтение 809 Указа президента России проект представляет на сайте код-россия.рф и в социальных сетях. Это авторские изображения, сделанные строго без использования нейросетей, основанные на законах восприятия и формирующие личностное понимание ценностей и истории России. Задача проекта – наполнить визуальным ценностным контентом медиапространство и открыть широкую дискуссию.

— Проект стартовал в январе 2025 года, в течение этого года мы намерены представить все ценности, описанные в 809 Указе, — отметила автор проекта Алена Август, медиатехнолог и социальный архитектор. – Ценности представлены в исторической перспективе трех условных эпох от глубокой древности до советского периода и современной России. Темой июля мы определили ценность «Крепкая семья», что логично, ведь в июле страна отмечает День семьи, любви и верности.

В партнерстве с проектом «Другое Дело» инициировал обсуждение визуального контента разновозрастной аудиторией интернета. Тема семьи звучит в обсуждениях всегда, а по данным ВЦИОМ эта ценность является ключевой для более чем 70 % россиян.

«Подлинные семейные ценности для нас, для России, ее граждан, остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить»,- подчеркнул Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

«Крепкая семья – то, что создает смысл жизни, дает поддержку и защиту в любой ситуации. В осмыслении тем 809 Указа мы дополняем визуальный контент пословицами и поговорками, стараясь возродить в том числе интерес к богатству русского языка, — рассказала Алена Август. — И удивительным образом эти жемчужины народной мудрости помогают пояснить смысл ценностей в любом историческом периоде».

«Семья вместе, и душа на месте» — настроение семейной пары, где жена дождалась своего героя из дальнего похода. Мир и любовь царят в семье.

«Семья в куче, не страшна и туча» — даже в самые черные дни теплота семейных отношений помогает преодолеть все испытания. В суровые годы Великой Отечественной главной ценностью для каждого солдата были письма из дома и фотографии любимых. Просто любимые умели ждать и верить.

«В семье согласно, так идет дело прекрасно» — в наше время семья не только место, где хорошо и уютно, но еще и добрая команда с общими увлечениями и проектами. Так, самым массовым у платформы «Россия – страна возможностей» в 2024 году стал конкурс «Это у нас семейное».

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