Россия на Олимпиаде-2026: состав, результаты и реальные шансы на медали

Зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо уже идут, и тема россия на олимпиаде 2026 стала одной из самых обсуждаемых. Делегация минимальная за многие десятилетия, спортсмены выступают в особых условиях, а борьба за медали проходит без привычного национального контекста. Тем не менее российские атлеты уже показывают результаты и продолжают выступления.

Эксперты компании БК Леон подготовили аналитический обзор по текущей ситуации вокруг выступлений фаворитов Олимпиады-2026, отметив стабильную форму Аделии Петросян и сильные позиции Никиты Филиппова перед решающими стартами.

Выступит ли Россия на Олимпиаде-2026?

Вопрос будет ли Россия на Олимпиаде 2026 оставался открытым почти до последнего момента. В итоге Международный олимпийский комитет допустил ограниченное число спортсменов — всего 13 человек. Это один из самых малочисленных составов за всю современную историю участия страны в зимних Играх.

Российские спортсмены выступают только в индивидуальных дисциплинах. Командные виды спорта, включая хоккей, остались без участия сборной. В программу выступлений россиян вошли фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек, санный спорт, конькобежный спорт, горные лыжи и ски-альпинизм.

Под каким флагом выступает Россия на Олимпиаде

Отдельный вопрос, который волнует болельщиков — под каким флагом выступает Россия на Олимпиаде. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, а также без участия в церемониях открытия и закрытия Игр.

Такая схема участия уже применялась на предыдущих Олимпиадах, но в 2026 году она сочетается с минимальным числом спортсменов, что делает присутствие России на Играх менее заметным, чем раньше.

Состав сборной и виды спорта

В Италии выступают 13 российских спортсменов — 6 мужчин и 7 женщин. Среди них:

Аделия Петросян и Петр Гуменник — фигурное катание.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев — лыжные гонки.

Ксения Коржова и Анастасия Семенова — конькобежный спорт.

Дарья Олесик и Павел Репилов — санный спорт.

Юлия Плешкова и Семен Ефимов — горные лыжи.

Алена Крылова и Иван Посашков — шорт-трек.

Никита Филиппов — ски-альпинизм.

Большинство спортсменов выступают на своей первой Олимпиаде. Исключением является Юлия Плешкова, уже участвовавшая в Играх-2022.

Ход Олимпиады: результаты на 13 февраля

Игры стартовали 6 февраля, и к середине соревнований часть российских спортсменов уже завершила свои выступления в отдельных дисциплинах.

Дарья Непряева открыла программу россиян, заняв 17-е место в скиатлоне. Позже она показала 21-й результат в гонке с раздельным стартом и не прошла квалификацию в спринте. Финальным стартом для неё станет марафон 50 км 22 февраля.

Савелий Коростелев показал один из лучших результатов среди россиян — 4-е место в скиатлоне, уступив медали всего полторы секунды. В спринте он не прошёл квалификацию, но ещё выступит в дистанционных гонках и марафоне.

В конькобежном спорте Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Анастасия Семенова готовится к старту в масс-старте, где многое зависит от тактики и хода гонки.

В санном спорте Дарья Олесик завершила выступления на 13-м месте, а Павел Репилов — на 14-м.

В горных лыжах Юлия Плешкова стала 22-й в скоростном спуске и 19-й в супергиганте. Семен Ефимов ещё не стартовал и выступит в слаломе 16 февраля.

В шорт-треке Алена Крылова и Иван Посашков пока не прошли дальше квалификационных этапов, но их выступления ещё продолжаются.

Петр Гуменник после короткой программы в фигурном катании занимает 12-е место и выступит в произвольной программе 13 февраля.

Главные надежды на медали

Несмотря на ограниченный состав, у России остаются реальные шансы на медали.

Главная медальная надежда — фигуристка Аделия Петросян. Трёхкратная чемпионка России считается одной из фавориток турнира. Эксперты оценивают её шансы на золото примерно в треть. Основными соперницами являются японка Каори Сакамото и американка Алиса Лью.

Ещё один претендент — ски-альпинист Никита Филиппов. Он входит в число сильнейших спринтеров мира и подходит к Играм в хорошей форме. Его старт запланирован на 19 февраля.

В лыжных гонках Савелий Коростелев уже доказал, что способен бороться за высокие места. Его результат в скиатлоне показал, что он близок к медалям.

Петр Гуменник также сохраняет шансы на высокий результат, хотя борьба за медали в мужском одиночном катании остаётся крайне сложной.

Кто едет за опытом

Для большинства российских спортсменов Олимпиада-2026 — это прежде всего опыт. Дарья Непряева, Ксения Коржова, Анастасия Семенова, Алена Крылова и Иван Посашков находятся на раннем этапе международной карьеры. Их главная задача — адаптация к уровню мировых соревнований.

В санном спорте и горных лыжах медальные перспективы оцениваются как низкие, однако сами выступления на Олимпиаде считаются важным этапом развития.

На каком месте Россия на Олимпиаде

Из-за нейтрального статуса и отсутствия полноценной сборной вопрос на каком месте Россия на Олимпиаде имеет особую специфику. Российская команда официально не участвует в общем медальном зачёте как национальная сборная. Результаты учитываются только на уровне отдельных спортсменов.

На текущий момент, по состоянию на 13 февраля, российские атлеты медалей не завоевали, но несколько выступлений показали близость к призовым

позициям.

Особенности нынешней Олимпиады

Олимпиада-2026 стала одной из самых необычных для России. Минимальный состав, отсутствие командных видов спорта, нейтральный статус и высокая конкуренция делают каждое выступление отдельной историей.

При этом сами спортсмены подчёркивают, что участие в Олимпиаде остаётся главным стартом карьеры. Даже без флага и гимна борьба за результат остаётся полной мотивации.

Что дальше

Ключевые старты россиян ещё впереди. В ближайшие дни выступят Петр Гуменник, Аделия Петросян, Никита Филиппов, Савелий Коростелев и Анастасия Семенова. Именно эти соревнования могут определить, появятся ли у России медали на Олимпиаде-2026.

Итог выступлений станет понятен ближе к закрытию Игр, когда завершатся дистанционные лыжные гонки и финальные старты фигуристов. Пока же Олимпиада продолжается, и борьба за медали остаётся открытой.