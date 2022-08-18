Россия сквозь времена: в парке «Зарядье» пройдет фестиваль Русского географического общества 

С 18 по 28 августа 2022 года в парке «Зарядье» состоится V Фестиваль Русского географического общества (РГО). В программе – более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, а также интеллектуальные викторины для детей и взрослых. Посетить мероприятия можно бесплатно без предварительной регистрации.

Ежедневно на сцене Большого амфитеатра будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы из разных городов нашей страны: Ростова, Череповца, Ульяновска, Краснодара, Якутии, Воронежа, Курска и других. Также на этой сцене организуют показы документальных фильмов о природе и географии России.

В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» можно будет послушать лекции. Для гостей фестиваля подготовили два цикла встреч с учеными и путешественниками. Первый из них посвящен редким и исчезающим видам животных. Речь пойдет о сайгаках, стерхах, алтайских горных баранах, снежных барсах, амурских тиграх и дальневосточных леопардах. Второй цикл лекций объединяет рассказы о путешествиях по России. На них расскажут о самых красивых местах нашей страны, а также о научных экспедициях и археологических раскопках последних лет.

Заглянуть в сердце «Рускеалы» и раскрыть тайны вечной мерзлоты

18 августа, в день открытия фестиваля можно посетить лекции, посвященные новым исследованиям в области изучения климата, сохранению редких видов животных и истории самых красивых уголков России. Встречи будут идти одна за другой и при желании можно побывать на каждой из них.

На лекции «Рускеала: тайна глубины» расскажут об одноименном горном парке. С гостями встретится путешественник, журналист и фотограф Антон Юшко. Парк «Рускеала» расположен в Сортавальском районе Карелии. Когда-то в этой местности добывали мрамор, который использовали при строительстве многих знаменитых памятников архитектуры, например, Исаакиевского собора и Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. В середине XX века самый глубокий карьер затопило, и на его месте образовалось красивое озеро с прозрачной водой. С тех пор горный парк «Рускеала» превратился в одно из самых привлекательных мест для туристов. Лекция начнется в 15:30.

Сразу после знакомства с карельским чудом стоит посетить лекцию «Сайгак», посвященная исчезающему виду парнокопытных. Ее прочитает Батаар Убушаев — директор биосферного заповедника «Черные земли», который расположен в Калмыкии. Он расскажет об обитателях заповедника и уникальной работе зоологов, которые трудятся над сохранением и восстановлением популяций редких видов животных. Начало в 17:00.

Что такое климат, чем он отличается от погоды и какие процессы влияют на его изменение? На эти вопросы ответят на лекции «Остановить нельзя изменить: климат и человек». Ее прочитает кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии Сколтеха Александр Жеребкер. Он познакомит слушателей с результатами последних исследований районов вечной мерзлоты и объяснит, как возникает парниковый эффект. Лекция начнется в 18:30.

Узнать о жизни городецких купцов и эволюции животного мира

С 19 по 22 августа в «Заповедном посольстве» можно будет познакомиться с историей старинных русских поселений, а также послушать лекции по экологии, зоологии и теории эволюции.

На лекции «Развитие жизни на Земле» расскажут о самых причудливых существах, когда-либо населявших нашу планету. Палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов объяснит, что такое эволюция и как проходят процессы формирования новых видов. Лекция начнется 19 августа в 12:30.

О том, какие сокровища скрывает город Городец, можно узнать на лекции «Музейный квартал Городца. Здесь история оживает». Она начнется 19 августа в 15:30. Директор Городецкого историко-художественного музейного комплекса Екатерина Крюнас расскажет о богатой истории города. Слушатели узнают о его церквях, особняках и старинных промыслах, а также о том, как жили и богатели городецкие купцы.

От чего зависит плодородность земли и что можно узнать о жизни прошлых поколений, изучая почву? На эти вопросы ответят на лекции «Почва под ногами: наше прошлое, настоящее и будущее». Ее прочитает кандидат биологических наук, научный сотрудник Сколтеха Полина Трегубова. Она объяснит, какие процессы влияют на формирование почвенного слоя, как его состояние сказывается на климате и сельском хозяйстве. Встреча пройдет 20 августа в 11:00.

О жизни поморов можно узнать на лекции «Самые красивые деревни России: Архангельская область, Пинежский район». Она состоится 21 августа в 14:00. Руководитель туристско-информационного центра «Пинежье» Мария Вилюкова познакомит с традициями и бытом северян, а также с архангельским зодчеством.

Исследовать солнечный ветер и услышать голоса погибших кораблей

Какие животные населяли центральную Россию в древности, что удалось обнаружить ученым в Арктике и почему происходят солнечные бури – этим темам посвятят встречи с учеными, которые пройдут в «Зарядье» с 23 по 28 августа.

Узнать о видах животных, населявших территорию Москвы и Московской области миллионы лет назад, можно на лекции «Каменная летопись Подмосковья». Научный сотрудник отдела фондов Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов расскажет о работе палеонтологов, изучающих столичный регион. Лекция пройдет 25 августа, начало в 12:30.

Что такое вечная мерзлота, как формируются «ледяные тела» толщиной в десятки метров и что такое метановые сипы? На эти вопросы ответит ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколтеха, кандидат геолого-минералогических наук Евгений Чувилин. 27 августа в 11:00 он прочитает лекцию «Российская Арктика и загадки вечной мерзлоты». Он поделится со слушателями результатами последних исследований, которые проводили российские ученые в Арктическом регионе.

На лекции «Солнечные бури и космическая погода» расскажут о процессах, которые происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Астрофизик, кандидат технических наук, доцент Центра системного проектирования Сколтеха Татьяна Подладчикова объяснит, что такое солнечная активность, почему случаются геомагнитные бури и полярные сияния. Лекция пройдет 27 августа в 14:00.

В завершении фестиваля гостей ждет лекция «Голоса погибших кораблей». Ее прочитают 28 августа в 15:30 руководитель проекта «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов, участник разведывательно-водолазной команды РГО Алексей Иванов и координатор комплексной экспедиции РГО «Гогланд» Екатерина Хуторская. Они поделятся результатами работы по поиску кораблей Балтийского флота, затонувших в первые годы Великой Отечественной войны. С мая по август 2022 года были обнаружены и идентифицированы сторожевой корабль «Буря» и базовый тральщик «Фугас». Также были подняты с морского дна и отреставрированы колокола судов, принимавших участие в Таллинском переходе – эвакуации основных сил Балтийского флота в 1941 году. Об истории всех находок расскажут на лекции.

Познакомиться с полным списком всех мероприятий фестиваля и узнать их расписание можно на официальном сайте Русского географического общества https://www.rgo.ru/ru/proekty/festival-rgo/festival-rgo-2022 и на сайте парка «Зарядье» Парк «Зарядье» (zaryadyepark.ru)

Фестиваль Русского географического общества – одно из крупнейших культурно-образовательных мероприятий, посвященных географии. В 2022 году он пройдет в Москве в пятый раз. Главная цель фестиваля – показать, насколько многогранны наша страна и мир.

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