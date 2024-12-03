Россия в центре внимания юбилейного выпуска британского журнала OCA MAGAZINE: PEOPLE

Пятый, юбилейный выпуск OCA Magazine «OCA People» вновь отмечает вклад выдающихся представителей культуры и искусства из России, которые заслуженно получили место в этом престижном издании.

Запущенный более пятнадцати лет назад, журнал OCA Magazine стал важной платформой для диалога между странами Центральной Азии, постсоветского пространства и англоговорящего мира. Его миссия — освещать уникальные истории, демонстрировать многообразие культур и создавать пространство для сотрудничества. Специальная серия «OCA People», посвященная деятелям культуры и искусства, впервые увидела свет пять лет назад, став логическим продолжением этой миссии. Она была задумана как дань уважения людям, которые своей работой вдохновляют, объединяют и изменяют мир, обогащая его сокровищницу своими произведениями. «За эти годы проект OCA People стал символом признания выдающихся достижений, уникальным проектом, который не только рассказывает истории современных творческих личностей стран Евразии, но и помогает строить культурные мосты между людьми», — отметил издатель журнала Марат Ахмеджанов.

В этом году выпуск включил эксклюзивные материалы о семи представителях культурного мира России, чьи достижения в области искусства впечатляют не только в их родной стране, но и на международной арене. Каждый из участников выпуска — это личность, которая открывает миру культурное богатство своей страны. Писательницы Ольга Шпакович, Мария Признякова и Татьяна Богомолова, художники Михаил Матвеев, Розалия Абдыкадырова и Катерина Кудрявцева раскрылись по-новому на страницах журнала, рассказав о своем творчестве, источниках вдохновения и непростом пути в мире искусства. Их участие в юбилейном выпуске — это не только признание их вклада, но и возможность представить культуру своей страны на мировой арене. Кроме того, в журнал вошла мемориальная статья, посвященная памяти прекрасного поэта Артема Дудникова, написанная Геннадием Горовым.

«Идея этой серии изданий — показать, что культура и искусство имеют силу объединять людей вне зависимости от границ и разногласий», — добавляет редакция. Специальный выпуск журнала OCA Magazine выходит под кураторством Eurasian Creative Guild (London) — организации, уже девять лет объединяющей творческих людей из более, чем семидесяти стран мира. Первый выпуск вышел на острие пандемии, и с тех пор каждый год вносит свою лепту в сохранение культурного разнообразия.