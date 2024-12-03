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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Россия в центре внимания юбилейного выпуска британского журнала OCA MAGAZINE: PEOPLE

editor
By editor
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журнал OCA Magazine

Пятый, юбилейный выпуск OCA Magazine «OCA People» вновь отмечает вклад выдающихся представителей культуры и искусства из России, которые заслуженно получили место в этом престижном издании.

Запущенный более пятнадцати лет назад, журнал OCA Magazine стал важной платформой для диалога между странами Центральной Азии, постсоветского пространства и англоговорящего мира. Его миссия — освещать уникальные истории, демонстрировать многообразие культур и создавать пространство для сотрудничества. Специальная серия «OCA People», посвященная деятелям культуры и искусства, впервые увидела свет пять лет назад, став логическим продолжением этой миссии. Она была задумана как дань уважения людям, которые своей работой вдохновляют, объединяют и изменяют мир, обогащая его сокровищницу своими произведениями. «За эти годы проект OCA People стал символом признания выдающихся достижений, уникальным проектом, который не только рассказывает истории современных творческих личностей стран Евразии, но и помогает строить культурные мосты между людьми», — отметил издатель журнала Марат Ахмеджанов.

В этом году выпуск включил эксклюзивные материалы о семи представителях культурного мира России, чьи достижения в области искусства впечатляют не только в их родной стране, но и на международной арене. Каждый из участников выпуска — это личность, которая открывает миру культурное богатство своей страны. Писательницы Ольга Шпакович, Мария Признякова и Татьяна Богомолова, художники Михаил Матвеев, Розалия Абдыкадырова и Катерина Кудрявцева раскрылись по-новому на страницах журнала, рассказав о своем творчестве, источниках вдохновения и непростом пути в мире искусства. Их участие в юбилейном выпуске — это не только признание их вклада, но и возможность представить культуру своей страны на мировой арене. Кроме того, в журнал вошла мемориальная статья, посвященная памяти прекрасного поэта Артема Дудникова, написанная Геннадием Горовым.

журнал OCA Magazine

журнал OCA Magazine

журнал OCA Magazine

журнал OCA Magazine

журнал OCA Magazine

журнал OCA Magazine

«Идея этой серии изданий — показать, что культура и искусство имеют силу объединять людей вне зависимости от границ и разногласий», — добавляет редакция. Специальный выпуск журнала OCA Magazine выходит под кураторством Eurasian Creative Guild (London) — организации, уже девять лет объединяющей творческих людей из более, чем семидесяти стран мира. Первый выпуск вышел на острие пандемии, и с тех пор каждый год вносит свою лепту в сохранение культурного разнообразия.

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