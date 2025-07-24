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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUРоссиян успокаивают мурлыканье кота, шум моря и true-crime подкасты

Россиян успокаивают мурлыканье кота, шум моря и true-crime подкасты

editor
By editor
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коты и музыка

К Международному дню заботы о себе (отмечается 24 июля – прим. ред.) музыкальный сервис Звук исследовал, как россияне поддерживают ментальное здоровье — какие звуки ассоциируются с покоем и какие привычки помогают справляться со стрессом.

Главным способом заботы о себе россияне называют сон — возможность выспаться ценят 38% опрошенных. Каждый четвёртый выбирает спорт (23%), горячую ванну или любимую еду (по 24%). Для 21% важным ритуалом становится пребывание в тишине: они сознательно отключают телефон и остаются наедине с собой. Еще 12% поддерживают эмоциональное состояние с помощью медитаций, подкастов или встреч с психологом.

Слушать музыку, чтобы почувствовать себя лучше, предпочитают 32% опрошенных. Наиболее «поддерживающими» жанрами россияне называют поп (37%), рок (28%) и рэп (23%). Чуть реже выбирают классику (19%) и электронику (16%). Широкую библиотеку треков можно послушать в музыкальном сервисе Звук, который помогает поднять настроение, задать ритм или успокоиться в нужный момент.

Шум моря чаще других ассоциируется с покоем — его выбрали 36% опрошенных. Второе место разделили сразу три звука: 24% опрошенных расслабляют шорох ветра в соснах, треск дров в камине и мурлыканье кота. Каждый пятый находит утешение в звуках дождя или грозы (19%), а 14% — в хрусте свежего хлеба.

Основными причинами тревожности россияне называют финансовые вопросы (37%), завалы и дедлайны на работе (29%), а также отношения с близкими (24%). Почти каждый пятый тревожится о здоровье, а каждый седьмой испытывает стресс из-за соцсетей (18% и 14% соответственно).

Чаще всего россияне делятся переживаниями с близкими: так ответили 25% опрошенных. 22% признаются, что в сложные моменты им помогают любимые блюда. 20% принимают успокоительное или сбивают напряжение с помощью подкастов в жанре true-crime. Спорт выбирают 19%, сон — 16%. Почти каждый десятый предпочитает делать что-то руками или разговаривать с собой (по 9%). 7% играют с домашними животными, а 6% перечитывают или переслушивают любимые книги.

Детективы выбирают 24% опрошенных, романы о любви с гарантированным хэппи-эндом — 18%, современную прозу — 15%. Комиксы и графические романы читают 13%, антиутопии — 12%. По 7% предпочитают читать «Гарри Поттера» или листать книги рецептов. Книги по психологии и саморазвитию помогают 6% респондентов.

Быть собой россиянам проще всего рядом с любимым человеком — так ответили 28% участников опроса. 21% чувствуют себя естественно, оставаясь наедине с собой. Близкие друзья помогают сохранять ощущение безопасности для 17% респондентов, домашние животные — для 10%. С родителями могут быть собой 11%, с терапевтом — 5%, а с коллегами — только 4%.

При этом даже очевидно полезные действия россияне часто откладывают на потом. Чаще всего это запись к врачу (31%), занятия спортом (25%) и попытки наладить режим дня (21%). 16% опрошенных признались, что всё никак не начнут психотерапию. Только 8% заявили, что не откладывают ничего — делают всё, что нужно.

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