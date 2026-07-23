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Россияне назвали «Властелина Колец» главной приключенческой книгой

By: T1

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Изображение: архив редакции

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Совместное исследование «Литреса», ВТБ и «Читай-города» показало, как современные россияне соотносят себя с книжными героями. Оказалось, что тяга к авантюрам не знает возраста: 83% опрошенных продолжают читать приключенческие книги даже будучи взрослыми. Более того, 66% наших соотечественников хотя бы раз в жизни грезили о повторении подвигов любимых персонажей.

Жанровый расклад показал доминирование фэнтези — его выбирает почти каждый третий (31%). На втором месте классический приключенческий роман (22%), на третьем — детективная интрига (13%). Бесспорным фаворитом среди книг стал «Властелин Колец» (29%), а самым народным героем — великий сыщик Шерлок Холмс (36%). Конкуренцию ему составляют Арагорн, граф Монте-Кристо, Алиса Селезнева и неутомимый Д’Артаньян.

Как россияне воплощают свои мечты о приключениях? Большинство (40%) признаются, что это лишь фантазии, однако 16% в детстве всерьез готовились к героической судьбе: мастерили плоты, прокладывали маршруты по звездам и рыли землю в поисках кладов. Еще 10% во взрослой жизни целенаправленно ищут острых ощущений через спорт и туризм.

Самые желанные сюжеты для подражания — поиски древних артефактов (43%) и путешествия во времени (42%). При этом главный мотив для совершения отважного поступка — спасение родных и друзей (56%), а не абстрактное геройство. Сами себя респонденты характеризуют как любознательных (47%), упрямых (46%) и верных товарищам (43%) — словно настоящие книжные персонажи.

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