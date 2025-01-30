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Домой366INFO.RUРоссияне зимой стали больше тратить на видеоигры

Россияне зимой стали больше тратить на видеоигры

editor
By editor
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гарри поттер и гопники
Изображение © VIPART24.RU

Цифровая экосистема, с помощью сервисов МТС Оплата МТС Fog Play проанализировала предпочтения геймеров текущей зимой. В декабре 2024 года количество платежей за гейминг выросло в 1,5 раза в сравнении со среднемесячным значением, а в январе резко вырос интерес геймеров к Hogwarts Legacy.

В декабре и январе россияне традиционно совершают самое большое количество платежей за гейминг. Этому способствуют предпраздничные распродажи, длинные выходные и погодные условия.

По данным МТС Оплаты в декабре россияне совершили в 1,5 раза больше платежей за гейминг по сравнению со среднемесячным значением 2024 года, а средний чек вырос на 10% до 1700 рублей. Самый большой платеж составил 30 050 рублей.

Количество оплат на одного пользователя в декабре 2024 года выросло до 2,1, что также является самым большим показателем в 2024 году. Аналитики такие показатели рост объясняют тем, что отечественные геймеры запасались играми в преддверии длинных новогодних каникул.

Большая часть платежей в декабре 2024 года и в январе 2025 года сделана в онлайн-сервисе Steam, библиотека которого насчитывает более 50 тысяч игр, также в топ-3 вошли Genshin Impact и Roblox. Из неигровых сервисов лидером по количеству платежей стала оплата месячной подписки ChatGPT Pro.

По данным сервиса МТС Fog Play количество игровых сессий в первую половину января 2025 года было на 17% больше второй половины декабря и на 54% больше первой половины декабря 2024 года.

Лидерами по игровым сессиям в первой половине января 2025 года стали:

  1. Cyberpunk 2077 – 4,6%;
  2. Hogwarts Legacy – 3,3%;
  3. Counter-Strike: Global Offensive – 2,6%;
  4. Red Dead Redemption 2 – 2,5%;
  5. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – 2,5%.

Интересно, что на новогодних каникулах резко вырос интерес к Hogwarts Legacy, действие которой разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера». В декабре эта игра конкурировала за последние места в топ-10. Просмотр фильмов о Гарри Поттере давно стал новогодней традицией для многих россиян, а теперь эта традиция перешла и на гейминг.

В топ регионов, где облачный гейминг наиболее популярен, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Ростовская области.

Аналитики МТС Оплаты отмечают, что мужчины гораздо чаще оплачивают игры и внутриигровые покупки – 82% против 18%. Интересно, что среди мужчин чаще тратятся на гейминг в возрасте 24-30 лет, а среди женщин – старше 40.

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