РОСТОВ: Презентация нового романа Лоранс Гийон «Парфений Юродивый» в Музее народного искусства

Презентация нового романа Лоранс Гийон «Парфений Юродивый» состоится 1 июля в 15:00 в Музее народного искусства (Ростов Великий, ул. Ленинская, 29).

«Парфений Юродивый» — продолжение ее романа «Ярило», вышедшего в 2022 году в издательстве «Летний сад».

Парфений Юродивый — псевдоним царя Ивана Грозного для сочинения духовных песнопений и молитв. Однако, несмотря на то, что в произведениях Лоранс фигурируют исторические персонажи, ее романы не документальны, это скорее сказочный жанр.

Фигура грозного русского царя завладела воображением Лоранс Гийон, когда она подростком посмотрела фильм Эйзенштейна «Иван Грозный». «Я сама не понимаю, это на уровне подсознания. В этом фильме все было для меня удивительно красивым, странным и одновременно родным. Я могу сказать так не только про этот фильм, но про всю Россию» - говорит Лоранс.

Представлять книгу будет сама автор – француженка и русский патриот Лоранс Гийон. Спешите получить автограф и послушать отрывки из книги в исполнении автора! Вход свободный.

Лоранс Гийон родилась во Франции в 1952 г. Ещё подростком она влюбилась в русскую культуру и, по фильму Эйзенштейна, в Ивана Грозного, про которого начала сочинять сказки. В возрасте 18 лет, будучи студенткой Института восточных языков, она приняла православие в русском приходе Парижа. В 1973 г. она посетила СССР, а в 1990 г. по приглашению повторно приехала в Москву и осталась в России. В наше время Лоранс Гийон живет в Переславле-Залесском, сочиняет сказки, рисует и ведёт блог о своей жизни.

Ира КАГРАН

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