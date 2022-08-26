ROY и JESI выпустили трек, который изначально был написан для группы Modern Talking

«Девочка словно из рая, в эту ночь не одна», — с этих слов начинается припев новинки артистов ROY и JESI, которая наверняка покорит аудиторию разных поколений.

Трек «Девочка» является прекрасным образцом творчества середины 80-х годов, переработанный в соответствии с тенденциями современного продакшна.

Артистам удалось сохранить атмосферу «тех времён» во всём: манера записи, подача и стиль вокала, особое ностальгическое звучание всех инструментов и традиционные для того времени эффекты.

Особое внимание хочется уделить истории появления будущего хита. Оказалось, что отец JESI в тайне от всех писал тексты песен для мировых звезд, а в 1987 году даже летал в Варшаву на концерт Modern Talking, чтобы передать им несколько своих наработок, в том числе и текст «Девочки». И вот спустя столько лет трек вышел в свет!

«Для меня это очень значимая работа, поскольку это светлая память о моем отце. Этим треком мы хотели погрузить вас в добрую ностальгию и рассказать «сумасшедшую» историю с самого начала и до момента создания работы», — признается JESI.

«История связанная с отцом Димы (он же JESI) вдохновила меня на написание аранжировки в стиле 80-х. Все тот же стиль, но с новым звучанием. Аранжировка была сделана буквально за пару часов, в тот же день написал и припев. Для меня ретро стиль – целая эпоха и культ, в определенный промежуток времени», — рассказал ROY.

«Как круто! Это наша молодость», «Ностальгия нахлынула!», «Трек пропитан атмосферой 80-х», – слушатели мгновенно оценили трек в сети.

В том, как сделан трек, слышно огромное уважение к той эпохе и к людям, которые создавали качественную музыку и формировали эту самую эпоху.

Трек можно послушать на всех площадках.

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