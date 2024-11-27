«Рождественские истории Астрид Линдгрен» выходят в широкий прокат

Кинокомпания Пионер выпустит в широкий прокат картину «Рождественские истории Астрид Линдгрен» – энциклопедию творчества культовой и любимой детьми по всему миру шведской писательницы. Дети смогут окунуться в мир любимых сказок и историй на большом экране – здесь и Крошка Нильс Карлсон, и Эмиль из Леннеберги, и Гном и Лис и многие другие. Хронометраж фильма (59 минут) позволит насладиться вселенной шведской писательницы даже самым маленьким зрителям, еще не приученным к продолжительному киносмотрению.

«Рождественские истории» – четыре новеллы, действие которых разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живёт деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит Гуннара, Гуниллу и вместе с ним и зрителей в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

Дети повстречаются с отважной Кайсой – за неделю до Рождества бабушка Кайсы ломает ногу, и теперь подготовить дом к празднику предстоит совсем маленькой девочке; с лисом Микелем, который решает отправиться на хутор, чтобы раздобыть себе ужин, но еще не знает, что с давних пор хутор сторожит гном, который не дает в обиду его обитателей. В соседней новелле – зимний хутор Катхульт накануне Рождества – идеальное время для друзей Эмиля из Лённеберги, чтобы устроить настоящую битву снежками! В другой истории два новых лучших друга – Бертиль и Нильс – теперь могут играть вместе в течение долгих дней, пока родители Бертиля на работе.

Астрид Линдгрен написала 41 книгу для малышей и 34 книги для детей среднего школьного возраста. Ее книги расходились гигантскими тиражами – более 165 миллионов копий. Сказки переведены на сто языков, неоднократно экранизированы и поставлены в театрах.