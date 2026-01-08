Рождество Христово на выставке в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ

На выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» представлены икона и картины, которые позволят гостям проникнуться православным духом столицы, особой атмосферой Рождества Христова, ощутить величие этого православного праздника.

Уникальные шедевры иконописи московской школы можно увидеть на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая с 5 сентября работает на ВДНХ. Среди них икона «Рождество Христово», написанная московским или новгородским мастером в середине XVI века. Иконографическая основа произведения — это образы рублевского времени, в том числе «Рождество Христово» начала XV века из праздничного чина Благовещенского собора Московского Кремля. Представленная на выставке икона имеет схожее по сложности пространственное построение и детали — изображения всадников-волхвов в верхнем левом углу и стада овец слева от Богородицы. Икону отличает чистота колористической гаммы и воздушная легкость рисунка.

Торжественный интерьер Храма Христа Спасителя, в котором в конце XIX века проводились главные православные богослужения в Москве, изобразил Федор Клагес. Картина «Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве» написана в 1883 году. Именно тогда в Москве был освящен недавно построенный храм Христа Спасителя, которому предназначалась роль главного русского кафедрального собора. К строительству и оформлению были привлечены лучшие художественные силы России — интерьеры представляли собой гармоничный синтез живописи, скульптуры и архитектуры. Эта картина, как и многие другие экспонаты выставки, позволяет увидеть уголок Москвы прошлого: в 1931 году храм был разрушен, а отстроен заново и открыт для посещения только в 2000 году. Его интерьеры были воссозданы в соответствии со старинными фотографиями и эскизами. Современный Храм Христа Спасителя — это главный кафедральный собор Русской Православной Церкви, и в рождественскую ночь там проходит Божественная литургия, которую возглавляет Патриарх Московский и всея Руси. Картина Федора Клагеса передает ощущение грандиозности и величия, торжественности и благолепия, которое возникает при взгляде на внутреннее убранство собора, посвященного Христу Спасителю. За эту картину Клагес получил звание профессора Императорской Академии художеств.

«Это молящаяся Русь!» — так отозвался русский философ Василий Розанов о картине Михаила Нестерова «Святая Русь». Это монументальное полотно занимает особое место в разделе «Старая Москва» — оно воплощает православный дух столицы. Композиция «Святой Руси» разделена на две части. Правую часть занимают изображения пришедших к Христу богомольцев, чьи образы отличает глубокий реализм. Левая часть с изображением Христа и святых, среди которых преподобный Сергий Радонежский и Святой Николай, написана в ином стилевом ключе, близком модерну и характерном для церковных росписей, выполненных Нестеровым. Художник завершил работу над «Святой Русью» в 1905 году, а широкой публике представил ее в 1907 году — это период драматичных событий русско-японской̆ войны и первой русской революции. Сейчас данный факт воспринимается как символичный, свидетельствующий о гражданской чуткости художника, который понимал, что Россию в XX веке ожидают события огромной значимости.

Фото: пресс-служба ВДНХ