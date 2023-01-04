Рождество на катке ВДНХ

7 января гостей ВДНХ приглашают отметить Рождество на самом большом катке Москвы. Посетители смогут погрузиться в атмосферу святочных колядок, потанцевать на коньках, поразгадывать загадки и оставить свои самые заветные мечты на «деревьях желаний». Начало программы в 17:30.

На льду катка гостей ВДНХ ждут традиционные народные игры. Все желающие смогут в рождественский вечер прополоть снег, а девушки — даже найти жениха.

Те же, кто предпочитает более спокойные развлечения, смогут принять участие в домашних посиделках. В компании артистов театра-песни «Яр» они послушают и попоют рождественские песни, поколядуют и примут участие в праздничной викторине.

После народных игр и колядок посетителей ждет настоящее таинство Рождества. Коллектив фигуристов на коньках с несколькими номерами погрузит зрителей в атмосферу ожидания чуда. Посетители катка проедут по нему с праздничными символами в руках. Программу продолжит световое представление, которое озарит лед яркими красками.

Завершит рождественский праздник на коньках флешмоб с традиционными хороводами, песнями и «деревьями желаний», которые зажгутся разноцветными гирляндами как символ свершения чуда.

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