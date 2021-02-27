«РПГ one» – в новом клипе рэп-исполнителя WICK актриса Виктория Агалакова попадает в аварию

Актриса Виктория Агалакова, известная кинозрителям по сериалу «Эпидемия», снялась в клипе «РПГ one» молодого рэп-исполнителя WICK и попала в аварию.

Главные роли в клипе исполнили актриса Виктория Агалакова, известная по сериалу «Эпидемия», который совсем недавно стал доступен на Netflix, а также сам исполнитель WICK (Евгений Хазыков).

«Больше всего, конечно, запомнилась атмосфера. Вся команда безумно радушная, уютная и тёплая. Несмотря на отсутствие сна и усталость, я чувствовала себя счастливой там благодаря потрясающим людям. Это дорогого стоит. И вообще вся команда невероятно талантливая.

Женя очень хороший парень. Таких мало – в нем сочетается и мужество, и чувство юмора, и уважительное отношение к людям. Он очень эрудированный и при этом открыт в общении. Найти общий язык с ним было легко, он сам идёт тебе навстречу. В музыке, как и в жизни, он очень смелый, что лично меня привлекает», – поделилась впечатлениями от съемок актриса Виктория Агалакова.

Производством музыкального клипа занималась кинокомпания Red Pepper Film. Режиссером стал Антон Сазонов, чей короткометражный фильм «Отпуск» получил Гран-при на международном кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В роли оператора же выступила Мария Жердина, которая уже успела поработать с такими исполнителями, как Шарлот, MIYAGI, T-fest, OQJAV и другими.

Съемки клипа проходили в родном городе исполнителя Екатеринбурге, одну из улиц которого пришлось перекрыть для воссоздания настоящей аварии с участием профессиональных каскадеров.

«Это был новый опыт для меня, но всё прошло круто. Снимали в разных локациях в Екатеринбурге. Съемки шли три дня подряд — рано утром ехали подбирать костюмы и гримироваться, перемещались по локациям, и снимали, снимали, снимали. Учитывая, что это был мой первый актерский опыт, Вика Агалакова мне очень помогала играть совместные сцены, вживаться в роль. Она и сама моментально вживается в роль. С ней очень комфортно работать. Мы быстро нашли общий язык, и сейчас поддерживаем дружеские отношения, периодически списываемся и созваниваемся. Сначала были мысли позвать модель на съемки, но мы отказались от этой идеи, и хорошо. Своей игрой и актерским опытом Вика вводила меня в то состояние, которое нужно было для передачи эмоций», – рассказал исполнитель трека WICK (Евгений Хазыков).

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