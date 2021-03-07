РСПП предложил новые средства борьбы с цифровым контрафактом

Необходимо расширить сферу действия Антипиратского меморандума в интересах защиты интеллектуальных прав. С таким заявлением выступил глава Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску единой федеральной горячей линии Международной ассоциации «Антиконтрафакт».
«Успех реализации Меморандума в сфере кино стоит расценивать лишь как первый шаг. На очереди — книги, музыка. Но обязательно надо распространить действие Меморандума на область товарных знаков, что позволит эффективно бороться с товарным контрафактом».
Также Кричевский считает, что одним из новых глобальных каналов сбыта контрафакта стала цифровая среда, где в роли главной «витрины» нелегальной продукции выступила поисковая выдача крупнейших агрегаторов. И в борьбе с этим явлением уже не обойтись без комплекса технологических инструментов. «Безусловно, то, что сейчас предпринимается: и маркировка товара, усиление мер контроля на протяжении всего его жизненного цикла, и прекрасно организованная горячая линия “Антиконтрафакт” — это важные инструменты борьбы, однако приоритет, в том числе, и за использованием новых технологий».
Еще одним действенным инструментом борьбы с цифровым контрафактом в сети могут стать раннее предложенные РСПП «белые списки», отметил Андрей Кричевский. Для этого поисковики, например, в рамках «Антипиратского меморандума», могли бы договориться об удалении из выдачи сайтов, которые не имеют лицензию от правообладателя соответствующих товаров. В этом случае проблема контрафакта в сфере контента была бы решена коренным образом, а в отношении товарного контрафакта это стало бы еще одним узловым элементом глобальной системы.
В перечне наиболее актуальных механизмов противодействия контрафакту в цифровой среде особого внимания достойны технологии в сфере фиксации трехмерных моделей. «Из них можно составить депозитарий для определения тождественности с образцами товаров, которые ввозятся на территорию нашей страны», — уверен Кричевский. Он напомнил, что в январе этого года были приняты изменения в часть 4 Гражданского кодекса РФ, позволяющие Роспатенту принимать заявки на промышленные образцы в виде 3D-моделей.
Фото — Международная ассоциация «Антиконтрафакт»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.