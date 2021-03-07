РСПП предложил новые средства борьбы с цифровым контрафактом

Необ­хо­ди­мо рас­ши­рить сфе­ру дей­ствия Анти­пи­рат­ско­го мемо­ран­ду­ма в инте­ре­сах защи­ты интел­лек­ту­аль­ных прав. С таким заяв­ле­ни­ем высту­пил гла­ва Коми­те­та по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям Рос­сий­ско­го сою­за про­мыш­лен­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей (РСПП), пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский на пресс-кон­фе­рен­ции в ТАСС, посвя­щен­ной запус­ку еди­ной феде­раль­ной горя­чей линии Меж­ду­на­род­ной ассо­ци­а­ции «Анти­кон­тра­факт».

«Успех реа­ли­за­ции Мемо­ран­ду­ма в сфе­ре кино сто­ит рас­це­ни­вать лишь как пер­вый шаг. На оче­ре­ди — кни­ги, музы­ка. Но обя­за­тель­но надо рас­про­стра­нить дей­ствие Мемо­ран­ду­ма на область товар­ных зна­ков, что поз­во­лит эффек­тив­но бороть­ся с товар­ным контрафактом».

Так­же Кри­чев­ский счи­та­ет, что одним из новых гло­баль­ных кана­лов сбы­та кон­тра­фак­та ста­ла циф­ро­вая сре­да, где в роли глав­ной «вит­ри­ны» неле­галь­ной про­дук­ции высту­пи­ла поис­ко­вая выда­ча круп­ней­ших агре­га­то­ров. И в борь­бе с этим явле­ни­ем уже не обой­тись без ком­плек­са тех­но­ло­ги­че­ских инстру­мен­тов. «Без­услов­но, то, что сей­час пред­при­ни­ма­ет­ся: и мар­ки­ров­ка това­ра, уси­ле­ние мер кон­тро­ля на про­тя­же­нии все­го его жиз­нен­но­го цик­ла, и пре­крас­но орга­ни­зо­ван­ная горя­чая линия “Анти­кон­тра­факт” — это важ­ные инстру­мен­ты борь­бы, одна­ко при­о­ри­тет, в том чис­ле, и за исполь­зо­ва­ни­ем новых технологий».

Еще одним дей­ствен­ным инстру­мен­том борь­бы с циф­ро­вым кон­тра­фак­том в сети могут стать ран­нее пред­ло­жен­ные РСПП «белые спис­ки», отме­тил Андрей Кри­чев­ский. Для это­го поис­ко­ви­ки, напри­мер, в рам­ках «Анти­пи­рат­ско­го мемо­ран­ду­ма», мог­ли бы дого­во­рить­ся об уда­ле­нии из выда­чи сай­тов, кото­рые не име­ют лицен­зию от пра­во­об­ла­да­те­ля соот­вет­ству­ю­щих това­ров. В этом слу­чае про­бле­ма кон­тра­фак­та в сфе­ре кон­тен­та была бы реше­на корен­ным обра­зом, а в отно­ше­нии товар­но­го кон­тра­фак­та это ста­ло бы еще одним узло­вым эле­мен­том гло­баль­ной системы.

В перечне наи­бо­лее акту­аль­ных меха­низ­мов про­ти­во­дей­ствия кон­тра­фак­ту в циф­ро­вой сре­де осо­бо­го вни­ма­ния достой­ны тех­но­ло­гии в сфе­ре фик­са­ции трех­мер­ных моде­лей. «Из них мож­но соста­вить депо­зи­та­рий для опре­де­ле­ния тож­де­ствен­но­сти с образ­ца­ми това­ров, кото­рые вво­зят­ся на тер­ри­то­рию нашей стра­ны», — уве­рен Кри­чев­ский. Он напом­нил, что в янва­ре это­го года были при­ня­ты изме­не­ния в часть 4 Граж­дан­ско­го кодек­са РФ, поз­во­ля­ю­щие Роспа­тен­ту при­ни­мать заяв­ки на про­мыш­лен­ные образ­цы в виде 3D-моделей.

Фото — Меж­ду­на­род­ная ассо­ци­а­ция «Анти­кон­тра­факт»

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