РТРС торжественно включит новую подсветку новосибирской телебашни в День знаний

Филиал РТРС «Сибирский региональный центр» завершает тестовые испытания архитектурно-художественной подсветки на телебашне в Новосибирске. Архитектурная подсветка телевизионной башни – это подарок столице Новосибирской области от Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Все лето специалисты вели монтаж светового оборудования. На конструкции 196-метровой телебашни размещены 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 м. Расположенные на такой высоте надписи на медиафасаде будут видны даже с большого расстояния. Повышенная плотность пикселей светового панно позволяет транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы. Художественное освещение телебашни преобразит облик вечернего мегаполиса.

По словам директора филиала РТРС «Сибирский региональный центр» Александра Отцецкого, работы по проектированию и монтажу гирлянд обошлись предприятию почти в 23 млн рублей.

Новосибирская телебашня транслирует для жителей города и окрестностей 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговые телеканалы и FM-радиостанции. Благодаря подсветке сооружение обретет дополнительный статус — одной из наиболее заметных достопримечательностей столицы Сибири.

Торжественный запуск архитектурно-художественной подсветки состоится 1 сентября и будет приурочен ко Дню знаний и началу нового телесезона. В церемонии планируют принять участие губернатор Новосибирской области, руководители региона и города, РТРС, телекомпаний ОТС и ГТРК «Новосибирск».

Мероприятие пройдет на территории телецентра в 21.00 по адресу: ул. Римского-Корсакова, 9.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.