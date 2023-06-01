RTVI и Maff запустили AI и metaverse-галерею новостных картин

Первыми новостные картины в метавселенной увидят посетители Конференции ЦИПР-2023, которая проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

RTVI в партнерстве с metaverse-агентством Maff запустили проект в метавселенной Spatial - AI и metaverse-галерею новостных картин, созданных нейросетью Midjourney. Новостные картины затрагивают актуальные темы в информационной повестке: от геополитической ситуации в мире и декаданса эпохи до новостей технологий, кино и поп-культуры.

Галерея представляет собой футуристическую трехэтажную космическую станцию, созданием которой занималась команда креаторов Maff. В локации есть интерактивные элементы - зона виртуального паркура, конференц-зал, лаундж и фотозона. Идея новостных картин реализована RTVI совместно с AI-художницей linaflwrs.

«У метавселенных сегодня есть потенциал для того, чтобы стать рынком и каналом коммуникации, который меняет потребительские привычки пользователей. Но его масштаб только предстоит оценить, надеюсь, в относительно ближайшем будущем. Фактически мы - свидетели процесса трансформации metaverse из новой технологии в полноценный диджитал инструмент, в том числе и для медиа. Одним из таких интерактивных форматов и стала новостная AI галерея, которую мы создали совместно с Maff. Возможно, в будущем, когда метавселенные станут самостоятельной площадкой для создания контента, новостные ленты будут выглядеть именно так», — рассказала о запуске проекта CEO RTVI Ольга Пивень.

В 2022 году RTV запустил первое представительство медиа в Метавселенной Decentraland — одной из крупнейших платформ виртуальной реальности, работающей на блокчейне Ethereum. Кроме новостных картин, RTVI создает нейрогороскопы на различные темы с помощью ChatGPT.

«Пока мы рассуждаем о том, что такое метавселенная, 711 млн молодых пользователей проводят там время. Играют, учатся, строят города, ходят на концерты и общаются. Могли ли мы представить свадебную церемонию, музыкальную премию или шоурум автомобиля в привычном нам плоском интерфейсе интернета? А в метавселенной эти и десятки других появились за последний год и меняют цифровое потребление контента. Мы в Maff популяризируем метавселенные и стараемся сделать их доступными для компаний и пользователей. Мы построили ряд выставочных пространств, конференц-залов и шоу румов, которые можно персонализировать и меньше чем за неделю организовывать в этих пространствах вовлекающие мероприятие!», - отметил СЕО Maff Group Алексей Помыканов.

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