«Рубашка красня» – первый хит Хабиба на стихи Михаила Гуцериева

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Хабиб

15 декабря состоялась премьера зажигательной песни «Рубашка красная» в исполнении звезды современной поп-музыки Хабиба. Он не нуждается в представлении: его хиты слушают от мала до велика, а выступления проходят на самых крупных и модных площадках страны. Авторами композиции выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов.

Новая песня «Рубашка красная» — это история первой любви, в которой главный Герой покорён девушкой в красной рубашке: он буквально растворился в потоке чувств,  но может это был всего лишь сон?

«А вот и премьера моей новой песни «Рубашка красная» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова. Это шикарно! Песня легко запоминается, припев заседает в голове, там такие строчки: «Рубашка красная-красная, девчонка классная-классная», — восторженно поделился певец Хабиб.

Рубашка красная-красная,
Ты девчонка классная-классная.
Коротким сном любовь твоя была.
Ты ушла, как же я?

«В нашем союзе с Михаилом Сафарбековичем появилась новая песня, исполненная молодым модным певцом Хабибом, который прекрасно справился с задачей и великолепно исполнил песню. Автор, как всегда, написал шикарные стихи с необычным названием «Рубашка красная». Стихи прочно легли на музыку и я других туда уже не представляю. В тексте есть хук, есть лирические интонации, что отлично подчёркивает музыкальное сопровождение, заложенное в песне. Я горжусь нашей новой работой и сотрудничеством с большим поэтом, который в очередной раз доказал, что он пишет песни для слушателя любого возраста и пола, любовь и музыка не знает границ», — рассказал автор музыки Сергей Ревтов.

Твоя красная рубашка —
Красным кружева.
Свою любовь нашёл я, растворился я.

В ближайшее время Хабиб приступает к съёмкам видео. Выход клипа запланирован на 2024 год.

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