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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Руки Вверх!» и «Школьный Вальс». Звук узнал, какая музыка напоминает россиянам о школе

editor
By editor
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школьные дискотеки

HiFi-стриминг Звук к 1 сентября провел опрос и узнал, какие звуки ассоциируются у россиян со школой. В лидерах — звук школьного звонка, треки со школьных дискотек и голос любимой учительницы. При этом 17% опрошенных никогда не забудут звук лопаты, которой дворники убирают снег по утрам, пока собираешься в школу.

Звуки школьных лет, которые не забыть

Большинство (62%) россиян рассказали, что не забудут звук школьного звонка. У 28% опрошенных с учебными годами связана музыка со школьных дискотек, 27% считают, что в памяти навсегда останется голос любимой учительницы, а у 17% – звон лопаты, чистящей снег за окном, когда просыпаешься на учебу зимой. Еще 12% назвали одним из самых запоминающихся «школьных» звуков скрежет мелом по школьной доске. Также среди ответов — звук от удара мяча в физкультурном зале (например, по мату) (16%), шорох болоневых штанов зимой (10%) и скрип резиновой подошвы по линолеуму, от которой на полу оставались чёрные полоски (3%).

Также 62% россиян рассказали, что хотели бы на один день вновь оказаться в школе. В то время как 38% опрошенных признались, что не любят школьные годы и не хотели бы вернуться в эту пору.

Звук подумал и о пользователях, для которых школьные годы — еще не ностальгия, а реальность. Для них стриминг собрал аудиокниги из списка литературы на лето в разделе «Учимся» и удобно разделил их по классам с 1 по 11. Школьники, которые не успели за три последних месяца прочитать произведения программы, могут прослушать книги в аудиоформате на скорости х2.

Танцы и музыка на дискотеках

Школьные дискотеки больше половины россиян (61%) вспоминают с ностальгией. Около 30% сказали, что всегда танцевали на дискотеках и с нетерпением ждали этого дня. Еще треть хоть и любили дискотеки, но не танцевали на них. Почти 24% ходили на такие мероприятия нехотя – им было скучно. И только 15% выпускников по возможности старались вовсе не появляться на таких вечеринках.

У трети опрошенных россиян со школьными годами прочно ассоциируются советские песни о школе, которые могли звучать во время официальных праздников. Еще 31% вспоминают треки, которые любили в школьные годы.

Чаще всего россияне вспоминали «Школьный вальс» композитора Исаака Дунаевского, песни «Школьная пора» Татьяны Овсиенко, «Школьные годы чудесные» на стихи Евгения Долматовского и треки группы «Руки Вверх!». В топ также попали композиции «Наташка-первоклашка», «Учат в школе» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

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