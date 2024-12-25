«Руки Вверх!» снова на экранах

Московский апелляционный суд принял решение о снятии запрета на показ фильма о легендарной группе «Руки Вверх!» в интернете и его полной разблокировке. Байопик вновь доступен для просмотра на стриминговых сервисах. А это означает, что обращение в Следственный комитет и Верховный суд РФ, которое в начале декабря отправляли лидер группы Сергей Жуков и лейбл «Первое музыкальное издательство», не осталось без внимания. Правосудие восторжествовало!

«Я рад, что апелляционный суд наконец-то усомнился в том, что у издательства «Джем» есть права на те фонограммы моих песен, которые они объявляют своими, и потребовал доказательств, которых у них нет и быть не может. Но больше всего я рад за зрителей фильма «Руки Вверх!». Спустя буквально несколько дней, несправедливость была исправлена и фильм восстановлен. Так что всех, кто еще не успел посмотреть наше кино, приглашаю к просмотру. Он снова доступен на всех площадках», — отметил Сергей Жуков.

Сразу после восстановления байопик о «Руки Вверх!» занял лидирующие позиции по просмотрам в онлайн-кинотеатрах, повторив успех фильма в кинопрокате, где сумма его сборов вплотную приблизилась к миллиарду. Напомним, что блокировка фильма осуществлялась в начале декабря по инициативе известного своей склонностью к необоснованным тяжбам владельца компании «Джем» Андрея Черкасова, а также группы аффилированных с его бизнесом лиц. Тогда Черкасову через его компанию «Издательство Джем» и подконтрольную его жене «Компанию Топ 7» удалось добиться от Мосгорсуда предварительной блокировки фильма на некоторых интернет-ресурсах: «Старте», «Кинопоиске», «Премьере» и «Иви». При этом «правообладатель» не предъявил ни одного документа, указывающего на то, что ему принадлежат хоть какие-то права.

Официальный представитель ООО «Первое музыкальное Издательство», генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик, обращает внимание на то, что решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции города Москвы вернуло фильм в ротацию в полном соответствии с буквой и духом закона: «До сих пор единственным и, к сожалению, результативным инструментом, который оставался у Черкасова, чтобы обирать музыкальные коллективы, была угроза блокировкой контента в интернете. Нынешним решением суд признал, что права на фонограммы, включенные в байопик, не принадлежат ООО “Издательство Джем”. Прецедент создан. И это позволяет надеяться, что подобный инструмент станет недоступен для махинаций в интересах музыкальных рейдеров».

Примечательно, что на прошлой неделе в офисах музыкального издательства «Джем» и ООО «Компания Топ 7» прошли оперативно-розыскные мероприятия, которые вполне могут быть связаны с письмом лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и ООО «Первое музыкальное Издательство» на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Из обращения музыканта следует, что они вместе с Алексеем Потехиным признаны потерпевшими по уголовному делу по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство», которое сейчас расследуется московской полицией. Речь идет о составлении фиктивных документов, якобы подтверждающих права на фонограммы группы «Руки Вверх!».