Рукопись Ахматовой о сказках Пушкина выставлена на аукцион «Литфонда» за полмиллиона рублей

8 сентября Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых будут представлены редкие книги и рукописи XVII-первой половины XX века. В список топ-лотов вошли рукопись Анны Ахматовой, оцененная в полмиллиона рублей, а также первая книга Марины Цветаевой, первый в истории России учебник математики 1703 года, сборник указов императора Павла I, заявленный по ставке 1 200 000 рублей. Всего представлено более 300 раритетных книг и автографов, а также фотографий и плакатов.

Абсолютной музейно-коллекционной ценностью обладает собрание из 330 именных и сенатских указов императора Павла I, изданных в 1797 году. Стартовая цена за исторический сборник – 1 200 000 рублей.

Среди редчайших, никогда не продававшихся на российских аукционах книг, можно отметить «Собрание сочинений, служащих разбором и изъяснением Атласа Южного моря» Ивана Крузенштерна (Санкт-Петербург, 1823-1826 гг.). Сочинение это было награждено полной Демидовской премией. Стартовая цена за раритет назначена в 1 000 000 рублей.

Ахматова и Цветаева

Высоко оценена выставленная на торги рукопись Анны Ахматовой — это исследование и рассуждение поэтессы на тему оригинальности сюжета знаменитой «Сказки о золотом петушке» Александра Сергеевича Пушкина (1933 г.).

В своем исследовании Ахматова утверждала, что в отличие от других пушкинских сказок, в основе «Сказки о золотом петушке» лежат не народные сказания, а конкретное литературное произведение — «Легенда об арабском звездочёте» Вашингтона Ирвинга. Его французский перевод 1832 года очень близок к подлиннику и хорошо передает иронический тон сказок Ирвинга. По версии поэтессы, Пушкин пользовался этим переводом. Начальная цена за рукопись Ахматовой составляет 500 000 рублей.

Библиофилы смогут приобрести и первую книгу Марины Цветаевой «Вечерний альбом: стихи» (Москва, 1910 г.). «Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет <…> по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, — взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе …» — писала поэтесса о своем издании и делилась подробностями, как оно было воспринято современниками: «Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились — и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьетты Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брюсова». Упомянутый Цветаевой человек, «взамен письма» к которому была издана книга, был поэт, переводчик, литературовед Владимир Оттонович Нилендер (1883-1965 гг.). Даже в самом названии сборника «Вечерний альбом» заложено посвящение ему, ведь вместе со своей сестрой Цветаева так называла темно-синий кожаный альбом, в который записывала беседы с Нилендером, а затем подарила этот альбом ему к новому 1910 году. Стартовая ставка за первую книгу поэтессы назначена в 400 000 рублей.

Арифметика и Евангелие

В числе записных редкостей предстоящего аукциона нельзя не отметить первый учебник математики, изданный в России при Петре Великом в январе 1703 года — «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия Магницкого.

Пример задачки из исторического учебника: «Два человека меняются товары. Един даде 12 пуд инбиря, ценою 2 1/2 пуда по 380 копеек, а другий за весь инбирь дает сахаром по 9 денег фунт, и ведателно есть, колико за инбирь сахара достоит дать».

Автор произведения, Леонтий Филиппович Магницкий (1669–1739 гг.), был крестьянским сыном. А звучную фамилию получил из уст самого Петра I, когда тот выразил восхищение блестящими познаниями его в математических науках, сравнив его с магнитом.

В 1701 году в Москве, по указу Петра I, открыли Математико-навигацкую школу, для преподавания в которой потребовались учебники. К делу сразу же привлекли Леонтия Магницкого. Почти два года он работал над книгой. Примечательно, что при написании «арифметики» Магницкий использовал арабские цифры, а не азбучные, которые до тех пор употребляли в науке на Руси.

Среди редкостей рубежа XVI-XVII веков выделяется Напрестольное Евангелие без сигнатур, напечатанное в Вильно в типографии братьев Мамоничей в июле 1600 года. Виленское издание Евангелия представляет собой выдающийся памятник средневековой книжной культуры.

К книге прилагается экспертное заключение ГПБ им. Салтыкова-Щедрина (сейчас Российская национальная библиотека) 1979 года.

Исторический факт: печатанием Евангелий в 1600 году оканчивается деятельность Луки и Кузьмы Мамоничей — начиная с 1601 года их имена больше не упоминаются, а руководителем типографии в Вильно становится сын Кузьмы, Леон, перешедший затем в униатство. По заключению сотрудников Российской государственной библиотеки, в крупных хранилищах известно лишь 26 экземпляров этой книги. Начальная цена за раритет – 300 000 рублей.

Радищев, Державин и Грибоедов.

К чрезвычайно редким изданиям относится знаменитый журнал русского критика Николая Новикова «Живописец. Еженедельное сатирическое сочинение» (Санкт-Петербург, 1781). Именно в этом выпуске было опубликовано одно из наиболее ярких журнальных выступлений антикрепостнической направленности «Отрывок путешествия в *** И***Т***» (5-й лист). По разным версиям, авторство приписывают как самому Новикову, так и писателю Александру Радищеву — заметна схожесть «Отрывка» с его выдающимся произведением «Путешествие из

Петербурга в Москву» (1790 г.). Стартовая цена за журнал заявлена в 200 000 рублей.

На торги также выставлена книга с собственноручной подписью поэта Гавриила Державина «Анакреонтические песни» (Петроград, 1804 г.). Автографы Державина крайне редко встречаются на антикварном рынке и потому ценятся высоко. Стартовая ставка за этот лот – 80 000 рублей.

Историко-культурной ценностью обладает и ранний список знаменитой комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Произведение выполнено орешковыми чернилами на бумаге с филигранью «1829», что, вероятно, свидетельствует о его появлении на свет еще до первой печатной публикации комедии, состоявшейся в 1833 году. Известно, что с 1820-х по 1850-е годы пьеса ходила в списках. И только после смерти Грибоедова комедия была разрешена к представлению – правда, в искаженной театральной цензурой редакции, согласно высочайшей резолюции Николая I в 1833 году: «Печатать слово от слова, как играется…». Начальная цена за раритетного Грибоедова назначена в 40 000 рублей.

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