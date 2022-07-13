Руководство Мьянмы посетило Россию с культурным визитом

12 июля 2022 года прошла церемонии водружения Священного Алмазного Бутона и Орнаментальной Лопасти на буддистскую пагоду в культурно-образовательном центре «Этномир». Мероприятие прошло с участием премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайна

Ашин Нияссара, духовный лидер Мьянмы

«На протяжении долгих лет между Россией и Мьянмой сохранялись дружеские и плодотворные отношения. Несмотря на смену правительств в наших странах, мы по-прежнему помним подарки, полученные от России, такие как гостиницы и университеты. Эта пагода и статуя Будды является даром, который народ Мьянмы возвращает в знак благодарности народу России», — подчеркнул на открытии Ашин Нияниссара, буддистский монах, духовный лидер Мьянмы.

Пагода находится в культурном центре Мьянмы в «Этномире» и направлена на популяризацию культуры этой страны среди всех посетителей парка.

Ашин Нияниссара лично курировал строительство пагоды. Ее внешний вид повторяет пагоду Швезигон, известный символ государства, объект всемирного наследия, которая была построена королем Мьянмы, основавшим первое королевство в 11 веке. Статуя Будды, расположенная рядом с пагодой, демонстрируют развитие буддистского искусства.

«Это событие важно не только для сохранения этнической, культурной, исторический идентичности бирманского народа, но и для всех народов. Оно послужит дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами», — уверен заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, принявший участие в открытии пагоды.

«Этномир» — крупнейший в России этнографический парк-музей. На его территории расположены десятки павильонов, представляющих культуру различных стран мира и регионов России.

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