РУСАЛ и Алюминиевая ассоциации открыли виртуальную фотовыставку «Алюминий вокруг нас»

Онлайн фотогалерея размещена на официальном сайте Алюминиевой ассоциации в разделе «Алюминий вокруг нас». В ее основу вошли работы фотохудожников из 14 регионов России, ставшие победителями конкурса РУСАЛа.

Организаторы собрали в цифровом пространстве кадры, позволяющие увидеть, каким образом серебристый металл становится важной частью современной жизни. Посетители виртуальной выставки могут познакомиться с преображением алюминия в современные смелые объекты архитектуры, легкие и скоростные средства передвижения, экологическую и сохраняющую вкусовые качества упаковку, отражающий безупречное равновесие и эстетическую привлекательность новый городской мост, изящные предметы декора и эффектные уличные светильники.

«Благодаря онлайн экспозиции, посетители не только полюбуются оригинальными снимками, но и смогут получить детальную информацию о конкурентных преимуществах «крылатого» металла. «Нажав» на фотографии, пользователи сети попадут на ресурсы, где размещены научно-популярные сюжеты, фильмы, статьи, рассказывающие об уникальных свойствах алюминия. Мы приглашает посетить нашу виртуальную выставку школьникам, чтобы расширить свои знания об алюминии. А также всех желающих, которые смогут полюбоваться творческими находками профессиональных фотографов, победивших в нашем конкурсе», – отметила Елена Южакова, директор Департамента региональных связей Дирекции по связям с общественностью компании РУСАЛ.

Напомним, в декабре 2025 года РУСАЛ подвел итоги фотоконкурса «Алюминий вокруг нас», в котором приняли участие более 60 фотографов России. Конкурс посвящался 25-летию создания алюминиевой компании. Из 150 работ, представленных на конкурс, жюри конкурса выбрало 19 лучших. Эти работы стали основой для виртуальной фотовыставки.

«Этот проект – уникальная возможность через художественные образы увидеть то, насколько глубоко алюминий присутствует в нашей повседневности. Он буквально формирует среду, в которой мы живем – от строительства небоскребов и мостов до производства банок и музыкального оборудования. Особенно ценно, что фотоконкурс проходил в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли. Там, где алюминий не просто материал, а источник жизни, сочетающий в себе неограниченные возможности для развития», – отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.

Летом этого года экспозиция «Алюминий вокруг нас» будет открыта и в оффлайн формате. В городах ответственности РУСАЛа уличные экспозиции украсят общественные пространства накануне профессиональных праздников сотрудников РУСАЛа – Дня металлурга и Дня шахтера.

