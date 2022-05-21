Руслан Алехно представил премьеру песни «Ждёт меня любимая»

Состоялась премьера новой песни «Ждёт меня любимая» в исполнении Заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно. Автором стихов выступил поэт Михаил Гуцериев, а музыку написал Сергей Ревтов. Композиция «Ждёт меня любимая» — не просто песня о любви. Это произведение о силе самого прекрасного чувства, которое помогает вдыхать воздух жизни и идти вперед в моменты непреодолимых трудностей и тяжелого времени.

Ждёт меня любимая, ждёт меня домой,

Здесь моя семья, здесь мой дом родной.

Здесь моя любимая, здесь мой дом родной,

Я вернусь живой, я вернусь домой.

Только любовь к семье, к родным и детям вдохновляет человека на подвиги, дарит силу и наполняет смыслом каждую минуту.

Исполнитель песни Руслан Алехно тонко прочувствовал произведение и уловил главную его суть.

«Здесь отображены не просто чувства, это любовь к семье. Потому что семья – это самое главное, что есть у каждого человека в жизни, и в стихах Михаила Гуцериева отображены этот смысл и эти чувства», — рассказывает певец.

Пронзительность стихов отметил и композитор Сергей Ревтов: «Меня глубоко потрясло это произведение! В нем столько образов и метафор. Оно напомнило мне народные песни – протяжные, горестные, надрывные. Я считаю это душевным откликом на большую человеческую беду. Благодаря этому стихотворению у меня родилась мелодия, которая переросла в большую песню, очень надеюсь на то, что она найдет отклик в сердцах людей».

Это уже не первое сотрудничество Руслана Алехно и Михаила Гуцериева. В ноябре 2021 года состоялся релиз песни «Виноват, прости», музыку к которой написал Олег Шаумаров. Уже после первой совместной работы поэта и артиста стало понятно, что оно будет продуктивным и успешным.

«Я бы хотел подчеркнуть, что для меня огромная честь работать с Михаилом Гуцериевым. Я очень рад, что он доверяет мне исполнять свои песни. Для меня, как для артиста, важно, чтобы в меня верили. Поэтому все, что связано с работой продюсерского центра GUTSERIEV MEDIA – это важный этап в моей жизни. Я считаю, мне очень повезло. Пользуясь случаем, я бы еще раз хотел выразить слова благодарности лично Михаилу Гуцериеву и всей его команде», — говорит Руслан Алехно.

Композиция «Ждет меня любимая» в исполнении Руслана Алехно звучит в эфире федеральных радиостанций и доступна на всех цифровых площадках.

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