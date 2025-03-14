Руслан Шарапов выпустил новый трек, трогающий душу

Руслан Шарапов представил публике свою новую песню «На ладонях у Бога». Это глубокая и трогательная история о светлой любви, которая вдохновляет, согревает и напоминает о самом важном в жизни. Трек наполнен теплом и надеждой, а его мотив навевает воспоминания о том, что даже в самые сложные моменты мы находимся под защитой высших сил.

«Засыпай на ладонях у Бога

Ощущая дыхание неба

Завтра новой пойдем мы дорогой

В ней печали развеются пеплом»

«Я решил записать именно эту песню, потому что у меня внутри что-то щелкнуло — так бывает, когда влюбляешься в кого-то с первого взгляда. В ней есть очень жизненные слова, понятные всем посылы и мотивы. Сейчас то время, когда люди слушают песни, навеянные духом 90-х и 2000-х, поэтому я думаю, что мой трек понравится слушателям», – поделился Руслан Шарапов.

Трек «На ладонях у Бога» — это послание о том, что любовь — это высший дар, который мы бережно храним в самых сокровенных уголках души.