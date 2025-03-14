РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиРуслан Шарапов выпустил новый трек, трогающий душу

Руслан Шарапов выпустил новый трек, трогающий душу

editor
By editor
71
руслан шарапов - на ладонях у бога

Руслан Шарапов представил публике свою новую песню «На ладонях у Бога». Это глубокая и трогательная история о светлой любви, которая вдохновляет, согревает и напоминает о самом важном в жизни. Трек наполнен теплом и надеждой, а его мотив навевает воспоминания о том, что даже в самые сложные моменты мы находимся под защитой высших сил.

«Засыпай на ладонях у Бога
Ощущая дыхание неба
Завтра новой пойдем мы дорогой
В ней печали развеются пеплом»

«Я решил записать именно эту песню, потому что у меня внутри что-то щелкнуло — так бывает, когда влюбляешься в кого-то с первого взгляда. В ней есть очень жизненные слова, понятные всем посылы и мотивы. Сейчас то время, когда люди слушают песни, навеянные духом 90-х и 2000-х, поэтому я думаю, что мой трек понравится слушателям», – поделился Руслан Шарапов.

Трек «На ладонях у Бога» — это послание о том, что любовь — это высший дар, который мы бережно храним в самых сокровенных уголках души.

Предыдущая статья
Иви показал тизер-сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом
Следующая статья
Иви и START показали новые материалы из криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru