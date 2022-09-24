Russian Film Festival в третий раз пройдет в Мексике

С 23 сентября по 17 октября РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует Russian Film Festival в Мексике. Мероприятие пройдет в формате онлайн; восемь фильмов будут доступны бесплатно на мексиканской платформе FilminLatino. Программа включает комедии и мелодрамы («Дышите свободно», «Родители строгого режима» и другие), документальный фильм «Бондарчук. Battle», а также анимационный сериал «Тима и Тома». Russian Film Festival в Мексике пройдет уже в третий раз; в 2020-2021 гг. зрителями стали более 20 тысяч человек.

«Уже третий год подряд мы организуем в Мексике Russian Film Festival и благодарны за сотрудничество платформе FilminLatino, которая является нашим надежным партнером с самого начала проекта в 2020 году. Страны Латинской Америки всегда присутствовали в географии Russian Film Festival, и Мексика является для нас важным партнером с точки зрения культурного взаимодействия. Проект Russian Film Festival популяризует не только российские фильмы, но и таланты – актеров, режиссеров, продюсеров, – и это важно в контексте развития сотрудничества российской и латиноамериканской киноиндустрий», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

Программа Russian Film Festival в Мексике включает несколько мелодрам. Это романтическая картина «Дышите Свободно» режиссера Сергея Бодрова –старшего, освещающая проблему людей с особенностями речи; режиссерский дебют сценариста Любови Мульменко — мелодрама «Дунай»; фантастическая комедийная мелодрама «Молоко» Карена Оганесяна про то, как простая девушка Зоя благодаря северному сиянию получает фантастический дар; а также «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, ретродрамеди про эпоху 70-х, где в съемках была задействована вся труппа и многие сотрудники московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Также мексиканские зрители увидят комедию «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова – историю о том, как родители пытаются исправить педагогические ошибки и наставить сына, мэра города, на истинный путь. В программу Russian Film Festival вошла и романтическая комедия Сони Карпуниной «Хочу замуж» о журналистке, у которой всё идёт по плану, но одна случайная встреча запускает череду событий, которая полностью меняет ее жизнь. Программу фильмов дополнит документальная картина «Бондарчук. Battle» режиссера Ильи Белова про великого советского режиссера Сергея Бондарчука. Для юных зрителей на платформе FilminLatino будет доступен анимационный сериал «Тима и Тома».

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