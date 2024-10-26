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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Russian, Russian, Russian girls, my baby»: Wink.ru выпустил клип с Наталией Орейро и Владимиром Канухиным на хит «Комбинации»

editor
By editor
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наталия орейро - хит группы комбинация

Съемки клипа «Russian Girl» проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

«Я очень рада тому, что мне предложили спеть такой значимый русский хит, это был прекрасный опыт! Мне всегда приятно быть ближе к России, особенно петь на русском языке. Наша версия “Russian Girls” получилась на трех языках: английском, испанском и русском, мне бы даже хотелось, чтобы фрагмент на русском был побольше. До съемок я не была знакома с творчеством и историей группы, но когда начала читать про них, они показались мне невероятными. Прекрасная женская группа, настоящий Super Girls Powers, да еще и в момент перехода из одной эпохи в другую! При этом они были очень яркие и независимые: их образы, наряды, прически, макияж и, конечно, их песни. “Russian Girls” кажется мне довольно актуальной и современной даже сейчас. Это настоящий хит, а хиты всегда остаются хитами!» — поделилась Наталия Орейро.

«Сериал “Комбинация” стал для онлайн-кинотеатра Wink, безусловно, главным событием осени. Хотелось завершить проект так же громко и ярко, как он стартовал. Поэтому мы предложили коллаборацию еще одной звезде, которую российские зрители полюбили также в 90-е, — актрисе и певице Наталии Орейро. Не секрет, что Наталия с особенным теплом относится к России, поэтому другого выбора, кроме песни “Russian Girls”, мы не предполагали. Случился, как говорят, идеальный мэтч!» — рассказывает директор департамента контентного маркетинга и PR Wink.ru Евгения Мельникова.

«Когда я получил предложение о съемках, не мог поверить, думал, меня обманывают. Даже представить не мог, как это будет происходить, но детское любопытство было сильнее. Съемочная команда была из Аргентины, все говорили только на испанском, а я привык, что на площадке перед мотором командуют “начали”, поэтому попросил режиссера, аргентинца, чтобы он для меня это слово произносил перед каждым дублем. У него здорово получалось! — говорит актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова. — Работать с Наталией было удивительно, она потрясающий профессионал, чувствует атмосферу, людей рядом. А самое главное — Наталия не затмевает партнера, позволяет быть собой и проявить себя».

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