«Русская Медиагруппа» наградила победителей профессионального конкурса «Частота»

В день проведения XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» состоялось торжественное награждение победителей профессионального радиоконкурса «Частота», учрежденного «Русской Медиагруппой» в целях повышения качества федерального эфира.

В этом году «Русская Медиагруппа» во второй раз провела профессиональный конкурс «Частота». Он объединяет партнеров станций «Русской Медиагруппы» из всех регионов России. Цель конкурса – дать региональным представителям возможность обменяться опытом, повысить качество контента и вещания федеральных сетей, задать новые высочайшие стандарты качества. Холдинг стремится поддерживать и поощрять партнеров, создавая единое профессиональное сообщество.

Более 150 работ были поданы на суд жюри, которое выбрало лучших из лучших.

Награждение победителей конкурса «Частота» состоялась перед Церемонией «Золотой Граммофон» в ресторане Backstage. Так что после вручения статуэток профессионального конкурса региональные партнеры «Русской Медиагруппы» отправились насладиться великолепным музыкальным шоу.

Проводила торжественный вечер ведущая «Русского Радио» Алла Довлатова. В числе гостей оказались как победители конкурса этого года, так и другие партнеры «Русской Медиагруппы», которые смогли пообщаться в теплой неформальной обстановке.

«Я рада, что вы приняли участие в нашем конкурсе, – обратилась к гостям генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. – Мы создали новую традицию проведения конкурса «Частота» в прошлом году. Да, в нем есть конкуренция, но я бы назвала это скорее конструктивным партнерством, которое и не сложилось бы без наших партнеров, за что им огромное спасибо. Мы сами задаем себе профессиональные высоты и требования качества, ставим амбициозные цели и достигаем их. Нам не приходится говорить, почему не получилось, потому что такого не бывает. У нас есть только один вариант: быть еще лучше с каждым днем».