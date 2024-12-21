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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Русская Медиагруппа» наградила победителей третьего профессионального радиоконкурса «Частота»

editor
By editor
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лауреаты конкурса частота
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

12 декабря состоялась III Церемония награждения победителей конкурса «Частота» среди партнеров сети АО «Русская Медиагруппа». В этот вечер в футбольном зале VVIP на территории «ВТБ Арены» собралось около сотни гостей. Впервые Церемонию вели сразу двое звездных ведущих вечернего шоу на «Русском Радио» – Алла Довлатова и Иван Соловьев.

Открывая торжество, с приветственным словом выступила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

«Для нас каждый «Золотой Граммофон» – как Новый год, ведь с завтрашнего дня начнется новый отсчет и для артистов, и для нас с вами. Мы рады, что конкурс «Частота», проводимый в третий раз, поддерживается вами, а нам он помогает улучшать себя и развиваться дальше. Низкий поклон и спасибо вам за это. Сегодня у нас знаменательное событие, во время которого мы будем вручать призы, радоваться друг другу, хвалить и говорить приятные слова», – сказала Любовь Аркадьевна.

В этом году к конкурсу было допущено 113 работ со всей России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Кипра.

Проведение Церемонии в этот раз не обошлось без неожиданностей. Погодные условия в городах участников, пробки в Москве стали серьезным препятствием. Так, коллеги из Читы, завоевавшие 2-е место в номинации «Внеэфирный спецпроект/Продвижение станции», успели войти в зал в последние минуты награждения победителей. Впрочем, как и представители Radio Monte Carlo Тула, получившие приз за 3-е место в номинации «Аудиоролик собственного производства». Сотрудники «Русского Радио» Лимасол (Кипр) из-за неблагоприятных погодных условий сначала приземлились в Тбилиси, затем в Ереване, и только после этого попали в Москву.

Впервые в радиоконкурсе участвовали наши коллеги из Кыргызстана – Хит FM Бишкек. Марина Нетреба заслуженно взяла 2-е место. Новички конкурса, партнеры из Мурманска, представили работы по «Русскому Радио», DFM и радио Monte Carlo и получили статуэтку за 1-е место в номинации «Внеэфирный спецпроект/Продвижение станции»: фестиваль «Рыбафест», «Русское Радио» г. Мурманск.

В этом году наши коллеги DFM Краснодар отметили 20-летие. Радует, что за все время сотрудничества они проявили себя как настоящие профессионалы своего дела и даже стали законодателями в некоторых реализуемых проектах. В прошлом году жюри конкурса присудило им 2-е место в номинации «Внеэфирный проект/ Продвижение станции», а в этом году краснодарцы получили еще одну награду за 3-е место в номинации «Эфирный спецпроект». Отдельного внимания заслуживают креативные и непростые в реализации проекты директора ООО «РАДИО ТРЭНД» Оксаны Зайнуллиной-Бахмет и ее дружной команды.

Помимо пяти традиционных номинаций, впервые был вручен «Специальный приз» за качественную, профессиональную работу с форматами «Русской Медиагруппы», а также за новаторство и генерирование нестандартных проектов в продвижении станций. Приз достался холдингу «Омское радио», который получил генеральный директор – Игорь Заверюха.

Абсолютными рекордсменами, завоевавшими максимальное количество наград конкурса «Частота» за три сезона его проведения, стали омичи. Они получили 10 призов за 2022, 2023 и 2024 годы.

По окончании награждения победителей конкурса «Частота» среди партнеров РМГ все его участники перешли в основной зал «ВТБ Арены» на XXIX Церемонию вручения Премии «Золотой Граммофон».

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