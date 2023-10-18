Один из крупнейших российских медиахолдингов, «Русская Медиагруппа», расширяет присутствие в digital-среде и запускает единую платформу, которая объединит стриминговые потоки с музыкой радиостанций холдинга: «Русского Радио», радио MAXIMUM, DFM, Monte Carlo и Хит FM.
В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая из которых будет соответствовать одной из станций, входящих в РМГ, как по музыкальному наполнению, так и по визуальному оформлению интерфейса.
По технологическому стандарту платформа будет приближена к таким гигантам стримингового сервиса, как Spotify, Apple Music и аналогичным. Сервис «Русской Медиагруппы» будет совместим со всеми операционными системами.
«Для успешного развития современное радио должно сочетать традиционные каналы и digital-инструментарий, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников (на фото вверху). – «Русская Медиагруппа» в настоящее время максимально полно представлена в сети Интернет, и мы постоянно расширяем свое присутствие, увеличивая таким образом аудиторию, вовлекая слушателей из других стран, предлагая удобный способ слушания радио каждому. Новая стриминговая платформа обеспечит доступ к музыке, звучащей на волнах наших радиостанций и укрепит существующие бренды. Пока слушатели смогут выбирать один из пяти потоков, соответствующий стилю станции, но, возможно, со временем мы создадим сервис, который объединит весь музыкальный контент холдинга».
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