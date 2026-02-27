Оплата публикаций

Русские иконы в США: несколько слов о выставке в Клинтоне

Фото: из архива Ильи Кушнирского

В американском Клинтоне открылась выставка, которая переносит зрителя в особый мир русской духовной культуры. Музей и исследовательский центр иконы представили проект «Иконы: старообрядцы и их мир», посвященный художественной традиции, сформированной на пересечении веры, сопротивления и исторической памяти.

«Мало что происходит в сфере русской культуры в Америке в последние годы. Но я вижу невероятный интерес к этой теме, люди ждут открытия. Процесс согласования выставки был нелёгкий, но когда музей осознал ценность этой коллекции, согласование прошло успешно. Это уникальное собрание показывает существенный срез: от Мстеры, Палеха и до Владимирских сел. Музейщики поняли, что это прекрасная коммерческая возможность», — считает коллекционер. Новая выставка сосредоточена на старообрядчестве как на самостоятельной культурной вселенной. Организаторы рассматривают икону не только как религиозный образ, но и как документ эпохи, отражающий образ жизни общин, их внутреннюю дисциплину и эстетические идеалы.

Ведущие исследователи и хранители музейных коллекций из разных стран, директора профильных музеев из Нидерландов, Германии и со всех уголовков Америки, а также профессора Гарварда, Йельского и Принстонского университета посетили открытие выставки. Их присутствие подчеркнуло международный интерес к российской культуре, по которой так изголодалось американское научное сообщество.

Экспозиция завершит работу 30 августа 2026 года. Ее основу составляют более тридцати произведений из коллекции Олега Кушнирского, одного из самых заметных популяризаторов русской иконы за рубежом.

