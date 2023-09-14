Русский музей при поддержке ВТБ запускает образовательный проект «Пером и кистью»

С 14 сентября по 9 ноября при поддержке ВТБ в нескольких регионах России пройдет проект «Литература и изобразительное искусство: пером и кистью», приуроченный к году русского языка и Году педагога и наставника.

«Литературное и художественное наследие нашей страны – одно из самых богатых в мире. Для ВТБ важно передавать культурные ценности будущим поколениям. В рамках программы "Культурная страна" Банк не только поддерживает проекты партнеров, но и реализует собственные программы, направленные на приобщение населения к отечественной культуре, среди них – подкаст "Культурная страна", лекции о культуре, проект "ВТБ – России"», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

На примерах полотен Русского и других музеев России лекторы покажут, как отечественная литература отразилась в произведениях русской живописи и какое влияние оказала на ее развитие. Литература и поэзия будут рассматриваться как источник образов в произведениях живописи.

В рамках проекта для педагогов, музейных работников и студентов профильных вузов Череповца, Чебоксар, Кемерова, Мурманска, Ярославля и Саранска будут организованы лекции, дискуссии и вебинары на платформе TrueConf. В основе цикла лекций – программа внеурочной деятельности для школьников и курса повышения квалификации для педагогов, посвященная литературе и изобразительному искусству. После окончания лекционного курса планируется открытие дидактической выставки в залах Восточного павильона Михайловского замка Санкт-Петербурге.

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