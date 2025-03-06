«Русское Радио» готовится к 30-летнему юбилею

В этом году любимому и самому народному «Русскому Радио» исполняется 30 лет. В честь грядущего юбилея радиостанция не устает преподносить сюрпризы своим преданным поклонникам. Совсем скоро «Русское Радио» запустит уникальное звуковое оформление – голоса звезд радиостанции зазвучат в оригинальных музыкальных джинглах.

В записи для любимой радиостанции приняли участие более двадцати артистов. Оригинальные джинглы на «Русском Радио» исполнят: Сергей Лазарев, Лариса Долина, Севиль, Денис Клявер, Алсу, Мари Краймбрери, Ханна, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова, Нюша, Наталья Подольская, Александра Воробьёва и многие-многие другие.

Интересно, что весь формат джинглов уникален и является творчеством сотрудников радиостанции. В создании музыкальных отбивок принимали участие композитор Марк Торосьян, саунд-продюсер Вадим Угрюмов и руководитель производственно-креативного отдела Элина Подберезная. Все джинглы – в честь 30-летия радиостанции.

«30-летний юбилей мы отмечаем уже с начала года, запустив акцию «Вам – 30, нам – 30!», где каждую неделю счастливчик из числа поклонников «Русского Радио» выигрывает 30 тысяч рублей. Но и это еще не все! Оригинальные джинглы станут приятным напоминанием всем о грядущем юбилее. На этом сюрпризы не закончатся, следите за новостями «Русского Радио», – директор радиостанции Владимир Борисов.

«Русское Радио» неизменно радует своих слушателей не только яркими хитами, интересными программами и подкастами, но и оригинальными активностями, которые призваны создавать праздничное настроение и неизменно напоминать, что «Все будет хорошо!»