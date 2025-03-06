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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RU«Русское Радио» готовится к 30-летнему юбилею

«Русское Радио» готовится к 30-летнему юбилею

editor
By editor
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праздничный фейерверк

В этом году любимому и самому народному «Русскому Радио» исполняется 30 лет. В честь грядущего юбилея радиостанция не устает преподносить сюрпризы своим преданным поклонникам. Совсем скоро «Русское Радио» запустит уникальное звуковое оформление – голоса звезд радиостанции зазвучат в оригинальных музыкальных джинглах.

В записи для любимой радиостанции приняли участие более двадцати артистов. Оригинальные джинглы на «Русском Радио» исполнят: Сергей Лазарев, Лариса Долина, Севиль, Денис Клявер, Алсу, Мари Краймбрери, Ханна, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова, Нюша, Наталья Подольская, Александра Воробьёва и многие-многие другие. 

Интересно, что весь формат джинглов уникален и является творчеством сотрудников радиостанции. В создании музыкальных отбивок принимали участие композитор Марк Торосьян, саунд-продюсер Вадим Угрюмов и руководитель производственно-креативного отдела Элина Подберезная. Все джинглы  – в честь 30-летия радиостанции.

«30-летний юбилей мы отмечаем уже с начала года, запустив акцию «Вам – 30, нам – 30!», где каждую неделю счастливчик из числа поклонников «Русского Радио» выигрывает 30 тысяч рублей. Но и это еще не все! Оригинальные джинглы станут приятным напоминанием всем о грядущем юбилее. На этом сюрпризы не закончатся, следите за новостями «Русского Радио», – директор радиостанции Владимир Борисов.

«Русское Радио» неизменно радует своих слушателей не только яркими хитами, интересными программами и подкастами, но и оригинальными активностями, которые призваны создавать праздничное настроение и неизменно напоминать, что «Все будет хорошо!»

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