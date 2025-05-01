«Русское Радио» начало вещание в Монголии

Вещание главной станции русской музыки, «Русского Радио», стартовало в Монголии 1 мая на частоте 90,5 FM. Студия станции расположится в столице страны, городе Улан-Баторе.

Вещание «Русского Радио» будет включать плейлист любимых русскоязычных песен, а также популярные композиции на монгольском языке.

«Русское Радио» развивает сеть вещания за пределами Российской Федерации. Станция поддерживает соотечественников за границей, а также вносит весомый вклад в популяризацию русского языка и русской музыкальной культуры за рубежом. В рамках этой стратегии «Русское Радио» запускает вещание в Монголии.

Это важное и знаковое событие для обеих стран. В ближайшие дни студию «Русского Радио» в Улан-Баторе посетит посол РФ в Монголии.