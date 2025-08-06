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«Русское Радио» отпраздновало 30-летие грандиозным эфиром из Парка искусств Музеон!

editor
By editor
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день рождения русского радио - парк музеон
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Минувшие выходные, 2 и 3 августа, навсегда войдут в историю «Русского Радио»: радиостанция отметила свой солидный 30-летний юбилей масштабным праздничным эфиром прямиком из эпицентра культурной жизни столицы – парка искусств Музеон – в рамках проекта «Лето в Москве».

Суббота началась с громкого поздравления от оператора наружной рекламы MAER. Огромные диджитал-панели с символикой юбилея «Русского Радио» зажглись по всей Москве, создавая праздничную атмосферу в городе.

С самого утра в выездной студии радиостанции в Музеоне царила невероятная энергетика. Слушателей ждал уникальный Марафон Ведущих: в течение дня друг за другом появлялись за микрофоном звезды эфира, любимые многомиллионной аудиторией станции.

Эстафету около микрофона передавали: Дмитрий Оленин, Макс Орлов, Максим Привалов, ведущие нового вечернего шоу «Вечер на Русском» Иван Соловьев и Александр Пряников, а также любимцы утренней аудитории, ведущие утреннего шоу «Русские Перцы» – Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов.

Особым подарком для всех в этот день стал визит Сергея Лазарева, который приехал в студию не один, а с самыми дорогими гостями – детьми, Аней и Никитой. Их появление вызвало бурю восторга у гостей парка и слушателей.

Но главными героями праздника, конечно, были сами слушатели. В честь юбилея «Русское Радио» устроило грандиозный розыгрыш: с 9 утра до полуночи дважды в час разыгрывалось по 30 000 рублей. Люди со всей страны пытались дозвониться в студию после специального сигнала, чтобы лично поздравить любимую радиостанцию в прямом эфире и получить заветный подарок.

Музеон стал центром праздника – сотни москвичей и гостей столицы смогли вживую увидеть, как отмечает юбилей самое народное радио России. И, безусловно, выездная студия «Русского Радио» притягивала всеобщее внимание.

Праздничная эстафета продолжилась в воскресенье, 3 августа. Выездную студию «Русского Радио» в Музеоне посетили яркие звездные гости: Стас Пьеха, Иракли и ANNA ASTI. Артисты делились летними впечатлениями, теплыми воспоминаниями, связанными с радиостанцией, дарили всем отличное настроение в прямом эфире.

Пока «Русское Радио» гремело юбилейными эфирами, парк Музеон жил насыщенной жизнью в рамках фестиваля «Лето в Москве». Гости могли зарядиться энергией на тренировках «Спортивных выходных», посмотреть классику мирового кинематографа в летнем кинотеатре «Москино Музеон» или погрузиться в иммерсивное путешествие по стройкам столицы и насладиться световым шоу.

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