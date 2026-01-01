«Русское Радио» стало музыкальной радиостанцией № 1 в мессенджере MAX

С сентября 2025 года российские радиостанции активно запускают свои каналы в мессенджере MAX. По итогам первых трех месяцев «Русское Радио» возглавило топ музыкальных и развлекательных станций.

В настоящее время канал «Русского Радио» в мессенджере насчитывает 5814 подписчиков, и цифра стабильно растет. Станция входит в топ-3 всех радиостанций и возглавляет список музыкальных волн по приросту аудитории: в декабре число слушателей в MAX увеличилось на 2 211 человек.

«С сентября мы системно развиваем присутствие “Русского Радио” в мессенджере MAX. Уже в рамках продвижения “Золотого Граммофона” мы начали создавать эксклюзивный контент, адаптированный под специфику платформы, и выстраивать работу с существующей аудиторией. Несмотря на молодость мессенджера, он демонстрирует высокие темпы роста, что открывает для нас дополнительный канал привлечения новой аудитории – как в диджитал-экосистему бренда, так и к радиоэфиру», – говорит директор департамента цифровых технологий «Русской Медиагруппы» Артем Дубовик.

«Русское Радио» последовательно усиливает позиции во всех ключевых соцсетях. Оно входит в топ-5 радиостанций ВКонтакте по числу подписчиков – сегодня группа «Русского Радио» насчитывает почти 1 млн пользователей. В «Одноклассниках» рекламная кампания Юбилейного шоу и 30-й церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» набрала более 17 млн просмотров. Такой результат обеспечен глубокой работой с алгоритмами и созданием персонифицированного контента под каждую платформу.

Всего на сегодняшний день «Русское Радио» слушают более 23 миллионов человек в эфире. А число прослушиваний активов станции в Сети превысило 39 миллионов в месяц. «Русское Радио» стабильно развивает диджитал-присутствие. Настроиться на лучшую и любимую русскоязычную музыку можно с помощью мультимедийной онлайн-платформы, мобильного приложения, а также через все основные диджитал-каналы: CarPlay, умные колонки и так далее.