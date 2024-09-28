«Русское Радио» зазвучит в Кисловодске

25 сентября 2024 года на Федеральной конкурсной комиссии по телевидению и радиовещанию «Русское Радио» стало победителем конкурса на получение права осуществлять вещание в городе Кисловодске Ставропольского края. Лучшая и любимая русскоязычная музыка зазвучит здесь на частоте 88,2 МГц.

Концепция вещания была представлена ведущим «Русского Радио» Максимом Приваловым совместно с партнером «Русской Медиагруппы» – компанией «КМВтелеком». Формат «Русского Радио» был признан лучшим среди тринадцати соискателей конкурса на право осуществлять вещание в городе-курорте Кисловодске.

На сегодняшний день «Русское Радио» вещает более чем в 3000 городах. Его ежемесячная аудитория составляет 23,9 миллионов человек. С присоединением нового города потенциальная аудитория станции увеличится на 126 тысяч человек.