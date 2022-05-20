Русскую культуру невозможно «отменить»

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. Фестиваль станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, объединит в себе темы значимости русской культуры и единства народов России. Регистрация участников уже открыта на сайте tavrida.art.

«Мы запланировали более 300 событий, они подчеркнут все разнообразие и величие русской культуры, которую нельзя «отменить». Концерты, спектакли, ярмарки, выступления резидентов «Тавриды», костюмированное арт-шествие – эти и другие форматы будут созданы в коллаборации традиционного и современного искусства нашей страны, – говорит руководитель арт-кластера Сергей Першин. – Мы воспитаны единой культурой, а она объединяет сотни народностей и национальностей, людей разных поколений – и это еще один важный посыл, который найдет отражение в программе фестиваля «Таврида.АРТ». Кроме того, образовательная часть фестиваля, подготовленная Университетом креативных индустрий арт-кластера «Таврида», сфокусируется на теме «сложности = возможности»: как в новых реалиях помочь молодежи самореализоваться в сфере творческих и креативных индустрий и развивать русскую культуру. Ключевые эксперты индустрии обсудят вопросы использования возможностей в новых экономических условиях, импортозамещения и создания системы поддержки молодых творцов и их проектов.

Посещение ключевых форматов фестиваля запланировано для жителей Судака, широкой аудитории студентов Крыма и Севастополя, участников партнерских проектов арт-кластера «Таврида».

В ближайшее время организаторы объявят популярных исполнителей, которые примут участие в ключевых музыкальных форматах фестиваля: например, трибьют, посвященный творчеству легендарного рок-музыканта, а также посвящения знаменитым народным артистам. Международный конкурс русскоязычных исполнителей, который в последнее время активно обсуждается в СМИ, также может пройти на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.

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