Russpass выступит единой площадкой для бронирования гостиниц в России

Онлайн-помощник для туристов Russpass внедряет новые инструменты для работы с гостиницами. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, с апреля 2022 года он станет полноценной площадкой по бронированию отелей по всей России благодаря организации прямых продаж на сервисе.

«Туристический сервис Russpass постоянно развивается. Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы», — рассказала Наталья Сергунина.

Сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять номерным фондом, тарифами и продажами. Чтобы представить свою гостиницу в сервисе, уже сейчас достаточно подать заявку и принять онлайн-оферту. Новый канал продаж — Russpass — можно открыть в личных кабинетах своей партнерской системы управления бронированием.

После присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны инструменты для продвижения своего продукта. Например, бесплатная интеграция в рекламные кампании сервиса.

В рамках еще одного пилотного проекта по расширению сотрудничества с гостиницами уже подписаны договоры с рядом отелей Москвы и других регионов страны. На Russpass уже разработаны готовые маршруты по восьми городам России с включенными в них отелями. Также путешественники смогут добавлять гостиницы в маршрут и строить его от места проживания до интересных локаций — музеев, ресторанов и достопримечательностей.

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