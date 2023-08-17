РЯЗАНЬ: В историческом салоне «Аромат времени» откроется выставка, посвященная очкам

С 25 августа и до конца 2023 года в Рязани пройдет интерактивная выставка-феерия «Теперь ясней уж вижу я…», организованная историческим салоном «Аромат времени» совместно с петербургским Музеем очков. Новая экспозиция посвящена очкам – самому красноречивому аксессуару, способному многое поведать о своём владельце. Она расскажет, как очки меняли образ человека в разные исторические периоды, какие черты характера приписывались «очкарикам» и как особенности восприятия тех, кто носил очки, использовались при создании театральных и киногероев.

На вопрос, когда точно появились очки, не ответит ни один историк. Самые старые очки, два тончайших спила изумруда, соединенные бронзовыми пластинками в виде оправы, были найдены в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона. Несмотря на это, многие ученые считают, что очки были изобретены в Венеции в конце XIII века. Именно там впервые был раскрыт секрет изготовления тонкого, бесцветного и прозрачного стекла. До этого времени, как свидетельствуют археологические находки, в качестве приборов, улучшающих зрение, использовались отдельные полированные кристаллы или куски стекла для одного глаза, а также стеклянные шары, наполненные водой. Такие линзы были распространены на территории Древней Греции и Рима.

В российское общество очки широко проникли во второй половине XVIII века. Однако долгое время их ношение подвергалось осуждению. Взгляд на человека через лорнет, пенсне или очки расценивался как пристальное разглядывание и считался неприличным Не случайно в ходу появился специальный термин с ярко выраженной негативной окраской – «лорнировать». За навязчивое лорнирование могли и на дуэль вызвать. Как бы то ни было, на рубеже ХIХ и ХХ веков очки в России не только перестали быть чем-то удивительным или вызывающим, но и стали служить признаком интеллигентности и некой образованности, средством создания образа.

На выставке представлены портреты знаменитых «очкариков», чьи судьбы так или иначе связаны с Рязанщиной. Чехов, Булгаков, Факторович, Семёнов-Тян-Шанский, Циолковский. Паустовский – можно будет оценить, как менялись лица в очках от времен «золотого века» литературы до эпохи революционных потрясений и последующих событий первой половины двадцатого столетия.

Здесь также можно увидеть портрет королевы эпатажа, писательницы и поэтессы, идеолога русского символизма и яркой представительницы Серебряного века Зинаиды Гиппиус, которой Есенин посвятил памфлет «Дама с лорнетом». Гиппиус любила оригинальничать, одевалась «не как все», поэтому не могла не привлекать к себе всеобщего внимания, «прельщая одних, смущая и раздражая других». С годами её оригинальность стала приобретать карикатурный характер. Автор знаменитого рассказа «Демоническая женщина» Надежда Тэффи вспоминала:

«На шею она натягивала розовую ленточку, на ухо перекидывала шнурок, на котором болтался у самой щеки монокль».

На выставке покажут оптические приборы XIX – XX вв., отражающие историю развития оптического дела в России и мире, из коллекции Юлии Карбовской, основательницы Музея очков: монокли, лорнеты с позолотой и из панциря черепахи, пенсне на шнурках и цепочках, очки времен Гражданской войны производства American Optical Company и стильный аксессуар 60-х годов – очки формы cat-eye.

Дополнят экспозицию оптические игрушки (туаматропы, анаморфоскопы и стереоскопы) – предвестники кинематографа, а также множество других предметов, позволяющих разглядеть то, что не видно невооруженным глазом. «На выставке будем показывать не только очки, пенсне и лорнеты, но и другие оптические приборы. Возможно, они культурной ценности не представляют, но с их помощью можно посмотреть диафильмы и миниатюрные книжки, детально изучить полудрагоценные камни и даже увидеть из чего состоит косметика. Это все посетители выставки смогут сделать самостоятельно», – говорит основательница исторического салона «Аромат времени» Ксения Паначева.

Где? г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1, исторический салон «Аромат времени».

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