Рыба против мяса или кто победит в кулинарном шоу «И рыба, и мясо» с шефами Григорием Мосиным и Сергеем Лигаем

11 августа на телеканале «Кухня ТВ» состоится премьера кулинарного проекта «И рыба, и мясо» с шефами Григорием Мосиным и Сергеем Лигаем. В вечном соперничестве между рыбой и мясом пришла пора поставить точку. Больше белка, меньше жира, польза в любом виде, много витаминов – адепты того и другого продукта готовы постоянно доказывать, что рыба полезнее мяса и наоборот.

Телеканал «Кухня ТВ» решил вмешаться в противостояние любителей рыбы и мясоедов и с помощью настоящей кулинарной битвы разобраться, кто же в этом споре истинный победитель. В синий угол кулинарного ринга приглашен Сергей Лигай – известный шеф-повар, который знает всё о приготовлении рыбы и морепродуктов. В красный – Григорий Мосин – признанный Король Гриля. Каждая программа – новый поединок и новый рецепт, который полностью изменит представления о знакомых всем продуктах.

«Рыба и морепродукты – это целых три плюса: полезно, вкусно и питательно. Их многие любят, но не многие связываются с их готовкой, полагая, что это хлопотно и требует много сил. Однако готовить рыбу не сложнее, чем куриные окорочка. Блюда из нее получаются легкие и сытные, а есть их можно в любое время дня, не думая о фигуре. Я уверен, что в предстоящей кулинарной битве мясная кухня будет нокаутирована изобилием и утонченностью моих рыбных рецептов», – гооворит Сергей Лигай.

«Я считаю, что мясо – незаменимый продукт в нашем рационе питания. Блюда с ним – это настоящий праздник вкуса! Но чтобы они были не только вкусными, но еще и полезными, необходимо серьезно подойти к процессу обработки мяса и его приготовлению. И тогда огромный стейк станет не причиной изжоги и лишних килограммов, а гастрономическим наслаждением и кладезем полезных веществ и витаминов. Я собираюсь доказать это, бросив вызов рыбной кухне моего уважаемого оппонента», – комментирует Григорий Мосин.

Битва получилась очень горячей. На какие только ухищрения не шли шефы, чтобы одержать заветную победу. Салат с тунцом противостоял мясному торту, а рыбный рулет – грудинке с кудрявой лапшой. Классический борщ не хотел уступать рыбной солянке, а фаршированные перцы – сибасу, запечённому в ароматной соли. Итог битвы таков: и рыба, и мясо по-своему полезны, уникальны и самодостаточны. Оба продукта обогащают наш рацион, делая его максимально полезным и разнообразным.

Ну а победителем в этой кулинарной битве станет зритель – именно ему достанутся 30 потрясающих рецептов приготовления мяса и рыбы.

Премьера кулинарной программы «И рыба, и мясо» – 11 августа в 19:00. Новые выпуски смотрите ежедневно по будням в 19:00 на телеканале «Кухня ТВ».

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