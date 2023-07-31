рыба в рационе правильного питания

Рыба – полезный и доступный продукт, который присутствует в рационе практически каждого человека. Приверженцы правильного питания отлично знают, что такая пища нормализует работу всех систем организма. Наличие витаминов, минералов и жирных кислот позволяет сделать блюда действительно сбалансированными.

Чтобы грамотно ввести рыбу в рацион, нужно знать не только калорийность минтая, хека или сельди, но и их влияние на организм. Более того, необходимо уметь правильно выбирать продукт и рассчитывать недельную норму. Далее детально рассмотрим все эти моменты.

Польза рыбы на ПП

Большинство диетологов уверены, что основой правильного питания человека должна быть рыба. Это обусловлено богатым составом, в который входит Омега-3,6, йод, кальций, фосфор, витамины А, D и В. Вместе с тем блог о здоровой пище Tablicakalorijnosti говорит, что такая комбинация активных веществ оказывает мощный благотворный эффект на организм:

укрепление костной ткани и суставов;

ускоренное наращивание мышечной массы;

улучшение состояния ногтей волос и кожных покровов;

поддержка работы сердечной мышцы и повышение эластичности сосудов;

нормализация работы щитовидной железы;

повышение мозговой активности;

положительное воздействие на систему ЖКТ.

Придерживаясь основ правильного питания, достаточного одного приема рыбы в неделю. При этом желающим сбросить избыточный вес нужно увеличить частотность приема и кушать рыбные блюда через день.

Какая рыба подходит для ПП

Здоровое питание вносит свои ограничения в перечень разрешенных продуктов, рыба не является исключением. Выделяют три группы по уровню жирности:

Нежирная. Наиболее популярный вариант, который содержит в своем составе менее 6% жиров. Сюда входит щука, кефаль, камбала, судак, хек, минтай и треска.

Средняя. Жирность такого продукта не превышает 20%. Представители: горбуша, судак, тунец, ставрида, кета и форель.

Жирная. Это угорь, дорадо, семга, сельдь, килька, сардина и осетр. Содержит более 20% жиров.

Диетологи рекомендуют выбирать рыбу, показатель жирности которой не превышает 20%. Желательно отдать предпочтение минтаю и тунцу, которые обеспечивают хорошее усвоение белка.

Какой формат рыбы выбрать для ПП?

В супермаркете можно отыскать практически все варианты переработанной рыбы: охлажденная, замороженная и консервированная. Конечное же, свежий вариант является приоритетным. Вместе с тем важно внимательно выбирать продукт. Специалисты советуют обращать внимание на окрас рыбы, который должен быть равномерным. Этот признак говорит о высоком качестве продукта.

Если речь идет о замороженном варианте, то лучше остановить свой выбор на цельной тушке, а не филе или ломтиках. На рыбе не должно быть толстой ледяной глазури, поскольку это указывает на повторную разморозку/заморозку. Обязательно нужно обращать внимание не только сроки годности, но и на визуальное состояние, поскольку испорченный продукт может стать причиной пищевого отравления.

Консервированная рыба также совместима с рационом правильного питания. Такой формат существенно увеличивает срок годности без потери питательных качеств. Лучший производитель рыбы в банках – Испания, Италия и Япония. При этом тара не должна иметь следов ржавчины или деформации.

Эти советы позволяют купить действительно качественный продукт, который принесет реальную пользу организму человека. Важно отметить, что злоупотребление рыбой может негативно сказаться на фигуре. Чтобы избежать подобных проблем, нужно кушать рыбу раз в неделю, вес порции – 120-140 грамм.

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